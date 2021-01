Eugenio Zaffaroni ya no será juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Por Armando Cabral

Rio Grande 22/01/2021.- Según pudo saber Infobae, hay una decisión oficial de que el magistrado no renueve el mandato que termina en abril próximo en el máximo tribunal en materia de derechos humanos. Ya se barajan los nombres de otros candidatos a reemplazarlo, lo que no deja de ser una muy buena noticia, teniendo en cuenta dichos del abogado como “si es a oscuras no hay violación”.