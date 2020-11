Sebastian Cuattromo: Adultos por la defensa delos derechos de la infancia:”Desde 2012 luchando contra el abuso sexual en la infancia”

El develamiento

Mi caso, relata Sebastian, sufrí el delito cuando tenía 13 años, mi abusador era docente y religioso católico en el colegio Marianista, y durante 10 años sobrelleve el silencia y en soledad esa injusticia

Ante el delito de abuso sexual las victima,s niños, niñas y adolescentes se cargan de culpas y de vergüenza, como no sucede con ningún otro delito y esto es algo muy complejo y delicado. Otra característica es que quienes lo cometen son personas a quien vos queres, personas de confianza, son personas en las que vos depositas tu necesidad de cuidad-. Recordemos que quienes abusan son padres, y nosotros decimos que al ser abusadores pasan a progenitores, padrastros, tíos abuelos, madres, entrenadores, siempre son personas de la máxima confianza de las y los niños.

Consejo de Europa que nosotros y nosotras hacemos propia por nuestra campaña colectiva y pública, dice que el delito de abuso sexual lo sufre 1 de cada 5; de cada 10, 2, y de esos 2 uno o una en el contexto incestuoso, a nivel intrafamiliar en todos los sectores sociales, y estamos hablando del 20 por ciento de la población.

En el año 2012, cuando hago pública mi historia y empiezo a recibir como devolución de la sociedad, comenzar a recibir una avalancha de mensajes por redes sociales de personas de todas partes que buscaban compartir sus historias en la infancia, o sus historias como adultos, y en ese contexto conozco a Silvia Piseda que también venía de hacer pública su historia de lucha, en este caso como mamá, tratando de defender a su hija y frente a la gran injusticia con que ellas se encontraron en la justicia -de la provincia de Buenos Aires- cuando fueron a pedir ayuda ante esa injusticia.

Ella venía armando grupos con mamás de niñas y niños abusados intrafamiliarmente, en 2012 nos encontramos y creamos lo que hace más de 8 años es Adultos por los Derechos de la Infancia

En nuestra experiencia son dos la tareas que llevamos adelante. Una la de visibilización pública, la uq enos lleva a estar compartiendo nuestro testimonio, haciendo notas con los medios de comunicación, para brindar nuestros testimonios en espacios públicos. Es una experiencia nacional y muy rica y que no para de avanzar en la conciencia crítica de la sociedad, como cada vez más personas que han sido víctimas, sienten que pueden hablar de sus abusos, como quienes están luchando se dan cuenta que no están solos o solas.

La otra pata es el acompañamiento solidario a quienes sufren esta injusticia, donde todos los días del año a través de las redes sociales se contactan personas de todas partes, y que entre otras cosas tenemos desde hace 8 años, un espacio de encuentro todos los sábados a las 15 horas, un espacio anónimo, para personas que han sido víctimas, o que están acompañando a un niño o niña, y en ese espacio de encuentro solidario de pares, lo que permite que participen personas de todas partes, que lo hacen fueguinos y fueguinas, que al poder poner en palabra este dolor, esta injusticia y esta herida en un contexto empático y respetuoso, se comienza con camino de liberación, muchas veces décadas después de haber sido víctimas.

En nuestro colectivo hay personas de más de 80 años, que logran en este contexto poner en palabra los abusos que sufrieron siendo niñas y niños, pero al hacerlo en un contexto solidario, comprensivo y respetuoso, comienzan a sacarse de las espaldas esas mochilas de vergüenza y de culpas con las que fue la sociedad, que nos cargó a las víctimas, por eso nuestro lema para crear a un niño a niña hace falta una aldea, por eso nuestra interpelación crítica al Estado como garante de los derechos de la infancia, al rol de lo medios con respecto a los discursos y los sentidos que se construyen todos los días.

En mi caso cuando sufrí mis abusos a los 13 años, fue contemporáneo de lo que se llamó el caso Beira qué son los abuso sexual que el Bambino Viera cometido en perjuicio de un niño y delito por el cual fue condenado por el poder judicial de aquella época y yo siempre comparto que en ese momento, siendo niño victima de abuso, para mi ver y escuchar a los medios de comunicación en general hablando de la víctima de Veora con nombre y apellido tratando el tema desde una perspectiva sensacionalista, e irresponsable, para ese niño que también estaba sufriendo en ese momento, para mi, era un mensaje completamente intimidatorio era un mensaje que me invitaba al silencio, a la soledad, además era un niño muy futbolero, hincha de San Lorenzo que al día de hoy tiene al Bambino Veira como máximo ídolo deportivo, y yo que en ese momento iba a las canchas, tenía que sufrir la pesadilla, que cantaran canciones en su gran mayoría, miles, cantaran canciones reivindicando a Veora y burlándose de su víctima, con nombre y apellido, Yo simep re reitero esto porque para ese niño que yo fui, mi convicción era que si yo pensaba hacer algo con lo que me estaba pasando, esa sociedad adulta que me rodeaba y me transmitía esos mensajes a través de los medios, era que si yo decía algo me iba a destruir.

Luchar contra el abuso infantil en todo el pais.

La suerte de la infancia siempre es una responsabilidad de las personas adultas de buena voluntad, porque están los abusadores y las abusadoras.

Hace dos años en la lucha colectiva, se sancionara una Ley por la cual se declaró al delito como de instancia pública, porque hasta hace dos años era un delito de instancia privada y que sea de instancia pública, significa que una persona adulta que toma contacto con una situación de abuso, ni puede hacerse la desentendida, y estamos obligados a poner esa sospecha en conocimiento del poder judicial porque técnicamente eso es una denuncia, poner una sospecha para ser investigada, y me refiero a esto como un símbolo de cómo ante el abuso sexual contra la infancia no hay indiferencia social que lo pueda justificar.

La mira en la Justicia

Según nuestra experiencia colectiva, falta muchísimo por hacer, por supuesto que en un país federal como el nuestro, pero en líneas generales, falta muchísimo por hacer, pero nuestra experiencia da cuenta de un estado de impunidad generalizado frente a este delito, Hay especialistas que indican que este es el delito más impune de la Tierra, se cree que solo el 10 por ciento de los abusos que suceden llegan al Poder Judicial y dentro de ese acotado universo solo un abuso llega a condena de su autor o autora, vale decir que de cada mil abusos que suceden 999 quedan impunes, con un agravante dramático ante el abuso intrafamiliar que es predominante en nuestras sociedades, desde la justicia de familia y civil se terminan ordenando revinculación de las niñas y niños con sus abusadores denunciados

Pasa por la concientización de la sociedad en general y por construir esa fuerza que obliga a que las instituciones cambien, según nuestra mirada sino existe esa participación ni esa fuerza desde la sociedad es muy difícil que las sociedades cambien.

