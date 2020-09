COVID-19: Este domingo fue como un dia normal en Rio Grande, mucha gente en paseos, plazas y hasta una competencia ciclística.

Acompañados por el clima soleado y sin viento, en Rio Grande todo el mundo salió a las calles, parques, plazas y caminos aledaños a la ciudad. Hasta pudimos ver una competencia de ciclismo entre la ciudad y la Estancia maria Bethy.

El aislamiento cada vez cuesta mas, la necesidad de salir es imperiosa y hoy quedó de manifiesto que a medida que vaya aumentando la temperatura y los días sean más cálidos la gente va a salir de su casas.

las fotografías muestran además que muchas de estas personas en particular los jóvenes no llevan barbijo, o tapabocas, si los adultos, y algunos niños, pero no todos.

Si esto sigue va a ser muy difícil mantener bajos los niveles de contagio, pero eso ya lo hemos dicho muchas veces.

