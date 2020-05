Workplace Construyendo herramientas para impulsar el futuro del trabajo

Juev 21/05/2020.- La transición hacia el trabajo remoto se ha acelerado. Hoy, las nuevas tecnologías están ayudando a mantenernos conectados y productivos. Las plataformas y dispositivos como Workplace, Portal y Oculus se construyeron para épocas en que las oportunidades económicas ya no dependan de la geografía, un momento en que lo que haces podría importar más que dónde estás. Ese tiempo comienza ahora.

En Facebook estamos virando al trabajo a distancia –muchas personas podrán elegir dónde trabajan mejor– mientras continuamos sentando las bases técnicas para un futuro donde el trabajo sea más flexible y justo para todos. Workplace, que permite un trabajo flexible al conectar a todos en una organización, ya tiene 5 millones de usuarios pagos – con un incremento de 2 millones desde octubre. Los Grupos de Trabajo, un tipo de grupo en Facebook que ayuda a las personas a conectarse con sus compañeros, después de sólo seis meses, tienen más de 20 millones de personas activas por mes. Hoy presentamos nuevas funciones de video en Workplace para facilitar aún más la comunicación.

En los lugares donde están disponibles*, también agregamos funciones a Workplace en Portal, y lanzamos Oculus para Negocios con el fin de satisfacer la demanda temprana de capacitación y colaboración basadas en realidad virtual. Obtén más información en el blog de Oculus.

Workplace Rooms: videollamadas más simples

Workplace Rooms es una manera fácil y segura para que los compañeros de trabajo realicen sus tareas y se mantengan conectados cuando no pueden estar juntos en persona. Es un espacio para reuniones con tiempo ilimitado, donde puedes invitar hasta 50 personas a una videollamada incluso si no están en tu empresa o no tienen una cuenta en Workplace. Ya sea que celebres reuniones de equipo, organices un Happy Hour virtual o simplemente hagas llamadas rápidas con otra persona, puedes crear rápidamente enlaces de videollamadas desde el Chat de Workplace, los Grupos, la sección de Noticias o desde Portal, y luego compartirlos en un chat, publicación, correo electrónico o mensaje de texto. El uso compartido de pantalla facilita la colaboración con tu equipo en tiempo real.

Cuando creas una Sala, puedes bloquearla para evitar que otros se unan, mantenerla abierta para reuniones más espontáneas o eliminar participantes que no deberían estar en la llamada. Por seguridad, se genera un nuevo enlace cada vez que se crea una Sala, y los enlaces no se pueden volver a usar una vez que hayan expirado.

Mejora en la calidad de producción con Live Producer

Live Producer es una nueva manera de ir en vivo en Workplace desde el escritorio con mejor calidad de producción, control e interactividad. Ahora, podrás agendar videos en vivo, compartir tu pantalla y usar la función de preguntas y respuestas para permitir que las personas participen con su preguntas y voten. Se pueden activar subtítulos para videos en vivo en inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español. Workplace también traducirá automáticamente los videos de alguno de estos idiomas a las otras 5 opciones restantes, para que así empleados de todo el mundo puedan seguirlos. Además, tendrás la opción de editar los subtítulos cuando termines en caso de querer hacer actualizaciones antes de que el video esté disponible para compartir o publicar.

*Portal y Oculus no están disponibles en América Latina.

