Economía fueguina: Ahora la mirada está puesta sobre el Poder Ejecutivo Provincial.

Sab 30/05/2020.- Describir una vez más situación en que se encontraba la provincia a fines de 2019, es decir 3 meses antes de la pandemia, es casi redundante, se pueden encontrar en el buscador de este portal cientos de notas sobre el tema, en un contexto de economía global, no de cabotaje. Todos coincidiremos en el mayor problema era y es el endeudamiento. Como reconvertirá la economía la gestión Melella, cuales deberían ser la prioridades. La urgencia y la necesidad de no convertir esto en un logro político, partidario o sectorial sino en una política de estado. La espera de los municipios, entes descentralizados, la justicia y los empleados públicos.

Pero bien, pasemos a la pandemia coronavirus, COVID-19 o como quieran calificarla, la cuarentena o aislamiento social preventivo y obligatorios comenzó exactamente el 16 de marzo a las 8 de la mañana, es decir el día después de mi cumpleaños por lo tanto es imposible errar en ese dato.

68 días después de la declaración de la cuarentena, este jueves 28 de mayo, la Legislatura provincial aprobó por unanimidad el proyecto enviado por el ejecutivo llamado Plan PROGRESO, y que finalmente se conoció como Ley de Emergencia Económica, Fiscal, Financiera y Social. El resultado exacto de la votación fue el siguiente: El partido verde se opuso a los artículos 23 y al 24

El PJ al artículo 23

Después todos los artículos del 1 al 22fueron 15 a 0

El 23 fue 8 a 7, se opuso el PJ y Partido Verde

El 24 fue 12 a 3 los tres votos fueron del Partido Verde.

Bueno, pero en realidad este un detalle menor, porque lo que importaba era la “herramienta” para el desarrollo del sector privado que quedará desbastado, con cierre de comercios, miles empleos perdidos, pymes, comercios, autónomos, monotributistas, empresas que cerrarán definitivamente sus puertas o deberán hacer malabares para sostenerse. Los municipios, los empleados públicos, los entes descentralizados, la justicia, todo tiene que volver a ponerse en marcha cuando esta pandemia termine.

Los pronósticos más desalentadores hablan de un 50% de pobreza al final de la pandemia, y la pérdida de unos 5 millones de empleos, Tierra del Fuego no escapa a esa lógica, el mundo no escapa, Estados Unidos ya perdió 20 millones de empleos, la Unión Europea espera poder aprobar un plan de rescate de 775.000 millones de euros, y Estados Unidos hasta ahora aprobó 300 mil millones de dólares para recuperar su economía.

En este escenario nuestra provincia logró que la legislatura aprobara 2000 mil millones de pesos para ese rescate por eso todos los ojos están puestos ahora sobre el estado provincial sobre las autoridades, los funcionarios, quienes deberán llevar adelante la distribución equitativa, seria, responsable y transparente de esos fondos de los cuales 1000 millones serán para capitalizar al Banco de Tierra del Fuego y otros mil millones destinados al Ministerio de la Producción a cargo de Sonia Castiglione.

Este último estará destinado a distribuir fondos entre los privados con lo que se conoce como créditos informales, es decir por fuera del sistema bancario, menuda tarea si tenemos en cuenta que solo en Ushuaia se registraron 1100 pymes para recibir ayuda del estado nacional.

Los que nos tomamos esta primera sesión ordinaria de la cámara como lo que era, sin duda la más importante, pudimos escuchar y de hecho constan los registros en audio, las fundamentaciones de los Legisladores, Federico Sciurano, Federico Greve, Laura Colazo, Victoria Vuoto y Federico Bilotta y me quiero referir a este último porque dijo cosas que quedaron retumbando en mi cabeza y nos son datos menores.

Por ejemplo, la defensa del endeudamiento en 200 millones de dólares que obviamente él y la legislatura anterior votó tras el pedido de la ex Gobernadora Rosana Bertone, esto no hay que olvidarlo, pero resultó llamativo que el legislador, dijera que esa deuda era de todos los fueguinos y que hoy se estaba tratando en la Legislatura ese proyecto de rescate económico gracias a la disponibilidad de esos fondos, lo que no dijo que eso se convierte a pesos pero que hay que devolverlo en 33 cuotas hasta el 2027 y que esa cuota es al día de hoy de 9 millones de dólares al 9,5% de interés.

De aquí puede deducirse que todos los fueguinos que no fuimos consultados en ningún momento sobre ese endeudamiento, vamos a pagar si o si hasta dentro de 8 años esa deuda, pero paralelamente la provincia deberá continuar llevando adelante una gestión de la que aún quedan 3 años y medio, realizar obras, pagar salarios, y obviamente re direccionar la economía, porque al régimen de promoción industrial tiene 3 años más y después no se sabe, aunque según Matías Kulfas Subsecretario de Industria y Producción de la Nación, están trabajando fuertemente en eso y el único que ha consultado sobre el tema es el Senador Pablo Blanco, por lo menos que yo sepa.

Así las cosas, en los días por venir el Poder Ejecutivo Provincial deberá manejarse con absoluta cautela y celeridad, ser absolutamente transparente y hacer llegar esos fondos, aunque tarde, a los que más lo necesitan y deben seguir produciendo para que el circulo virtuoso de producción, consumo, servicios e ingresos se reactive en el menor tiempo posible, dicho así parece simple, pero volver a poner la maquina en funcionamiento puede que no sea tan sencillo, menos aun si gana la burocracia, el sectarismo, los personalismos, o las ideologías por sobre las necesidades de la gente. Esta pandemia no hizo distingos de ningún tipo y arrasó con todo, el gobierno provincial tiene hoy la posibilidad de confirmar que el consenso logrado para contar con esta herramienta no se convierta en una cuestión política sectorial o partidaria, sino en una política de estado para reactivar la economía y sacarnos a todos de un lugar donde nunca debimos estar.

Armando Cabral.

“Si quieres hacer las paces con tu enemigo, tienes que trabajar con tu enemigo. Entonces él se vuelve tu compañero”

Nelson Mandela.