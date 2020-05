Cómo será el mundo del trabajo después del coronavirus

Más trabajo a distancia, reuniones virtuales, nuevas regulaciones poner límites ante el avance de la tecnología y la hiperconectividad, pero también, sobre todo a nivel local, un debate sobre la protección social y el impacto de la desregulación y flexibilización laboral. Todo eso, y más, se perfila en la agenda del mundo del trabajo para el día después de la pandemia. Según la compañía de recursos humanos Randstad, habrá también protocolos y pautas de distanciamiento físico, mayor incidencia del trabajo freelance y del trabajo por objetivos. “De un día para el otro armamos el mayor experimento mundial de home-office que ni la mente más visionaria pudo imaginar jamás, y eso no tiene vuelta atrás, muchas cosas no volverán a ser como antes en el mundo del trabajo cuando la cuarentena termine y volvamos a una cierta, y nueva, normalidad”, afirmó Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina y Uruguay. Pero para los economistas Roxana Maurizio y Luis Beccaria, del Instituto Interdisciplinario de Economía Política y la Universidad Nacional de General Sarmiento, respectivamente, “el aislamiento social obligatorio ha desnudado y exacerba no sólo las significativas dificultades del mercado laboral argentino sino las enormes desigualdades existentes en su interior”. La irrupción del “coronavirus” y las consecuencias que derramará sobre la actividad económica y el mercado de trabajo “multiplican exponencialmente los desafíos, al tiempo que despejan cualquier duda sobre la inviabilidad de recuperar un sendero de “normalidad” bajo las reglas que rigieron el comportamiento de la actividad económica y el mercado formal de trabajo en los últimos años”, coincide Luis Campos, del Observatorio de Derecho Social de la CTA-A. La mitad de la población puede perder sus ingresos Para Matías Ghidini, General Manager de GhidiniRodil, “sin dudas, pasada la pandemia, el trabajo no volverá al mismo lugar que antes. Algunas prácticas nuevas quedarán instauradas. De todos modos, tampoco todo será 100% home-office, pues se está viendo que este modelo tiene desafíos importantes, a nivel trabajador y también empresas. Y consideró que el proceso puede acelerar “la reforma laboral pendiente por todos los gobiernos” para adaptarse a la tecnología. En ese marco, esta semana se presentó en el Senado un proyecto que busca garantizar el derecho a la desconexión digital, o de “clavarle el visto al jefe” cuando los mensajes llegan fuera del horario laboral. Lo presentó el senador por La Pampa, Daniel Lovera, junto con otro proyecto para regular la vigilancia de las empresas en los equipos de los empleados. El Congreso también espera la llegada de un proyecto para regular el teletrabajo y para establecer normas para las actividades basadas en la tecnología, como el delivery vinculado a las app, donde las relaciones laborales son materia de debate global, con una fuerza de trabajo que denuncia precarización. Por lo pronto, en plena pandemia, se presentó un proyecto para que las firmas de tecnología se hagan cargo de los insumos de cuidado básico como barbijos y alcohol en gel, además de pagar un seguro para los repartidores, que están en la línea de fuego. El nuevo escenario trazado por Randstad incluye distancia social, trabajo remoto, menos desplazamientos y convenciones, trabajo por objetivos en un mundo sin control de horas donde “el presentismo no es garantía de resultado”. También señalan que las empresas son puestas a prueba a la hora de poner en primer plano la empatía, la conciencia social y la gestión sustentada en valores para salir de la crisis con transparencia. El trabajo free-lance y otras formas flexibles cobrarán fuerza “Con la tecnología como facilitador, veremos un nuevo crecimiento de la “Gig Economy”, como se denomina la nueva economía del trabajo móvil, remoto, a demanda e independiente”. La regulación todavía es un tema pendiente. El teletrabajo podría alcanzar a 3 millones de personas en el país En una encuesta online de Mercer y Whalecom en la que participaron 175 personas de distintas edades, industrias y estamentos jerárquicos, el 82% de los consultados respondió que, si pudieran decidir la forma de trabajar, elegirían el home office. Pese a que el 42% admitió que su experiencia era baja o nula en ese sentido, el 63% aseguró que se sentía preparado para este cambio, y el 15% totalmente preparado. Antes de este brote de Covid-19, solo el 38% de las compañías promovía en buena medida el teletrabajo. En el caso de los participantes del sector de servicios profesionales, ese índice era 37 puntos más alto. “Con solo diez días de aislamiento obligatorio, el 49% de las personas nos dijeron que habían desarrollado habilidades nuevas”, reveló Cecilia Giordano, CEO de Mercer Argentina.

PV / DS (Fuente www.perfil.com).