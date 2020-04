El aislamiento preventivo obligatorio no puede terminar el 12 de abril.

Es quizá la decisión más importante que deba tomar desde que asumió, pero el escenario mundial es absolutamente contrario a una medida de este tipo, si bien el mandatario ha sostenido que prioriza la vida por sobre la economía, parece que el arco político y los empresarios y en particular después de la reunión en Olivos con la Unión Industrial Argentina UIA han puesto más presión de la recomendable en un momento donde Estados Unidos es el país con más infectados, y detrás se encolumnan, Alemania, Francia, Italia, España, Reino Unido, mientras que en América Latina crece el número de contagios en Chile, Brasil, y Bolivia. Todos esos países tienen algo en común, son mercados de Argentina, China uno de los principales y el principal proveedor de insumos de la industria instalada en Argentina.

Cuál será la respuesta de esos mercados ante el levantamiento de la cuarentena cuando aún sigue muriendo gente en todo el mundo, alguien puede creer que habrá dialogo económico cuando ya no hay lugar en los cementerios para depositar cadáveres, quien va a estar atendiendo los teléfonos cuando se quiera firmar algún acuerdo comercial, convenio o pacto; nadie.

Cuál es el antídoto a esta pandemia?, donde está la vacuna que nos asegura que somos inmunes al contagio, no soy epidemiólogo, es solo sentido común. Como sé que quien está en la calle no está incubando un virus que muta y ahora lo saben todos.

¿Quién de ustedes va a salir sin barbijo, sin la más mínima certeza del final del virus?.

Yo no creo en lo que no veo, pero si veo que la curva no solo no se aplana sino que crece y para el final de la cuarentena quedan solo 7 días, ¿alguno de ustedes cree que esto termina ese día y fin de la película de terror?

No soy el presidente, ni tengo porque decirle lo que debe hacer, pero si se lo que no voy a hacer, salir como si nada hubiera pasado, poner en riesgo a toda mi familia o a toda una comunidad, porque yo mismo no sé si puedo o no tener el virus, he estado en la calle, he ido al supermercado, a la farmacia, al quiosco a media cuadra de mi casa. No tengo ningún síntoma hasta hoy, pero que pasaría si salgo a la calle y alguien me contagia?, tengo 60 años y soy un potencial caso de contagio con una enfermedad crónica como la diabetes, quien me asegura que no va a pasar nada?

¿Quién se haría cargo una vez levantada la cuarentena, que servicios quedarían funcionando, cuál sería el grado de normalidad al que se volvería?. Como estar seguros de algo cuando desde el gobierno provincial nos dicen hoy que “están trabajando para solucionar los problemas de sus áreas”, el gobernador tomó medidas antes que el presidente, pero la curva nunca dejó de crecer pese a las explicaciones que se han dado a la opinión pública, somos la provincia con mayor cantidad de casos por cantidad de habitantes.

¿Quién puede garantizar que no haya una recaída o re contagio, una segunda etapa?, los profesionales más reconocidos del mundo hablan de 18 meses para obtener una vacuna que debe ser aprobada por el mundo, y aun no hay nada. Como sabemos los números reales de casos si el atraso en los resultados de los test es de 6 días como mínimo.

Como pueden ver, en mi caso son muchas más las dudas que las certezas y me manejo con hechos no con promesas y menos tratándose de la salud pública, nada nos asegura nada, pero una cosa es clara parece ser que a los empresarios y gran parte del arco político tampoco le importa demasiado la salud de todo un país.

Todo el mundo perdió con esta pandemia, pero muchos perdieron a sus seres queridos, padres, madres, hermanos, tíos, abuelos, amigos, ¿se puede pasar por alto esto?, se puede negar que vivimos en un mundo globalizado, vamos a pensar como Ginés González García que “estamos lejos”, vamos a priorizar el turismo como hizo el presidente de la Cámara de Turismo de Ushuaia, vamos a seguir con los memes de “que hubiera pasado si…”, como si lo que está pasando no fuera suficiente.

El problema económico lo teníamos antes de la pandemia con una deuda de 307 mil millones de dólares, el desempleo también, la pobreza, y la indigencia y sobre eso se está trabajando desde el estado. ¿Cuál es el apuro por ponernos a todos en riesgo, tanto a nivel provincial como nacional?, acá pasa lo mismo, deuda, desempleo, pobreza e indigencia.

Por todo esto creo que la cuarentena no puede levantarse el 12 de abril, ese día no termina nada, quizá esté empezando el verdadero problema. Ese día empezará una nueva vida para todos y nada volverá a ser lo mismo.

https://www.filo.news/actualidad/Coronavirus-en-Argentina-hay-103-nuevos-casos-y-dos-victimas-fatales-20200405-0018.html

EN ARGENTINA

INFECTADOS 1.451

FALLECIDOS 44

RECUPERADOS 280

EN EL MUNDO

Infectados NaN

Fallecidos 138.642

Recuperados 522.268

Este link aquí arriba me evita mayores comentarios.

Armando Cabral