El FMI le respondió a Cristina Kirchner: dijo que no puede aceptar una quita de la deuda de la Argentina

Por Armando Cabral

Juev 13/02/2020.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) le respondió en forma directa a la ex presidenta Cristina Kirchner. Además, aclaró que no es posible una quita de la deuda del país con el Fondo. Este medio adelantó ayer lo que pasaría y hoy se confirma, no hay crédito para Argentina y estamos en default.