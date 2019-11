Bolivia: Auditoría revela que alteraron varias veces el cerebro del sistema electoral

El código fuente (o el cerebro) del sistema electoral fue alterado no una sino muchas veces, lo que determina que las elecciones del 20 de octubre estén “viciadas de nulidad”, de acuerdo a la explicación de Álvaro Andrade, gerente de la empresa Ethical Hacking, compañía que fue contratada por el Tribunal Supremo Electoral para que haga la auditoría de los comicios, tanto para la Transmisión Rápida de Datos (TREP) como para el cómputo final.

No solo eso, se dio a conocer que hubo anulación y ‘convalidación’ de actas que favorecían al MAS, en desmedro de Comunidad Ciudadana. El experto detalló una suma de irregularidades que fueron alertadas a los vocales del TSE y al responsable de la empresa Neotec (encargada del TREP). Hizo pública la información en el programa Jaque Mate de TVU de La Paz.

Ethical Hacking fue contratada el 26 de septiembre, a menos de un mes de los comicios. A pesar de ello, Andrade relató que desde el 10 de octubre detectaron que el software del TREP y el del cómputo electoral era el mismo y era vulnerable: no tenía comunicaciones cifradas, por lo que las actas podían ser interceptadas y hasta cambiarse votos en el momento de la operación; que las contraseñas no eran seguras; que dejaba en exposición información sensible y que cualquiera podía acceder y hacer alteraciones.

Esas y otras fallas fueron corregidas un 90%, pero no en su totalidad, y eso fue advertido a la sala plena, que sin embargo aprobó seguir adelante.

No obstante, explicó que -a pesar de las objeciones que puso Neotec, que se negaba a brindar los accesos- se instaló un software vigilante llamado Ossec/Wazuh, que permitía conocer todos los movimientos sobre el sistema electoral segundo a segundo y que, finalmente, fue el que permitió detectar todas las irregularidades.

Un día antes de las elecciones, se implementó un protocolo de seguridad que permitía poner en cero la base de datos y que no debía ser alterado por nada. Este procedimiento se hizo en presencia de los observadores de la OEA, vocales y técnicos de la institución.

No obstante, en la madrugada y en la mañana del día de la votación saltaron las alertas. Al indagar de qué se trataba, encontraron que era el gerente de Neotec el que había ingresado a la base de datos y que justificaba sus acciones señalando que hacía las últimas correcciones. “En cualquier lugar, si tocas el código fuente o te conectas a la base de datos, eso ya está viciado de nulidad”, remarca Andrade.

