Proyecto Fénix o como tapar otro escándalo.

Se dio a conocer hace algunos días en diversos medios una información respecto de los dichos del Presidente de Total Argentina, en cuanto a la suspensión del Proyecto Fénix, calificada por algunos distraídos como “la esperanza gasificara” cuando en realidad este yacimiento no iba a tributar un solo peso para la provincia de Tierra del Fuego, pero esto no es lo mas importante, lo importante fue el escándalo que se tapó con esta información y que tiene como protagonistas a toda la planta de la Dirección de Hidrocarburos y AREF que participaba de la re negociación de contratos de explotación.

Todos renunciaron negándose a poner la firma en esos documentos y quedó solo la planta política de AREF, los denominados 011, porque hasta los planta política de la Secretaria de Hidrocarburos abandonó todo el proceso. “Las plantas permanentes renunciaron todas, señalaron altas fuentes del gobierno de la provincia a este medio que “nadie quiso firmar eso, cuando re negociaron TOTAL, renunciaron a la comisión todos los de planta permanente que estaban en ese momento, es más, también renunciaron los planta política de la Secretaria de Hidrocarburos en desacuerdo con lo que estaban acordando, “.

La iniciativa que preveía la extracción de 10 millones de metros cúbicos (m³) diarios de gas y que iba a entrar en funcionamiento durante el segundo trimestre de 2020 con una inversión de 1.000 millones de dólares, aproximadamente.

Estos números solo figuran en carpetas ya que el yacimiento se encuentra fuera de los limites de la provincia o fuera de las 12 millas, ademas la capacidad de transporte del gasoducto General San Martin está colmada por lo que, números mas, números menos, quedarían unos 12 millones de metros cúbicos con los que en Tierra del Fuego no se puede hacer nada porque no hay forma de industrializarlos, la petroquimica es una promesa que venimos escuchando desde 1989 y que nunca se concretó al igual que el puerto que en conjunto serian el punto de partida para una posible industria hidrocarburifera pero aun no hay nada. Entonces, ¿porque se suspendió el proyecto fénix?.

En el marco de las suposiciones se podría decir de manera elegante que es por falta de seguridad jurídica ya que nadie en los últimos 4 años plantó una palabra respecto de la continuidad del régimen, ni de la reconversion económica, quizá porque la industria de los hidrocarburos no genera la cantidad de puestos de trabajo que genera la electrónica, pero ademas porque tampoco hay personal capacitado para trabajar en ella, amen de estar a 3000 kilómetros de los grandes centros de consumo y no contar con la mínima infraestructura.

Finalmente y teniendo en cuenta los acuerdos logrados, por ejemplo, con YPF donde se entregó un yacimiento a cambio de dos camionetas y 100 mil dolares, estamos en condiciones de decir que evidentemente el acuerdo no era beneficioso para la provincia y por lo que relatan las fuentes en Casa de Gobierno si lo podría haber sido para algún pequeño grupo selecto, todo el marco de las suposiciones, claro está.