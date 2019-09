Fabiana Rios:” Los temas feministas no son temas de mujeres, son temas políticos”.

Rios fue la única representante de argentina en el encuentro organizado por la Fundación Rosa Luxenburgo del que participaron más de 2000 mujeres de todo el mundo solo reservado para las mujeres alemanas y luego participó del encuentro Internacional de mujeres donde compartió experiencias con mujeres de todo el mundo, y recopilo situaciones que la llevaron de la bronca a la emoción como la realidad de las mujeres africanas, vietnamitas, musulmanas sin derecho a nada.

“Todas estas mujeres, continuó, tratan de entender la masividad del movimiento feminista argentina, tratan de entender los encuentros nacionales de mujeres, la masividad, el sostenimiento en el tiempo y la incidencia que tuvieron los movimientos populares como los piqueteros en la década del 90 y como se convierte en un movimiento de masas, eso me impacto mucho, como también el respecto que deberíamos tener todos respecto de la historia de los propios pueblos”.

“Las mujeres musulmanas planteaban los liderazgos religiosos, agregó, en Bielorrusia las cuestiones laborales, sindicales, por eso digo que la historia de sus pueblos va determinando esos movimientos feministas, las vietnamitas, planteaban otras realidades, las filipinas la trata con fines de explotación sexual, en Senegal las extirpaciones masivas de clítoris, hay algo que todas tenemos en común y es la desigualdad, el patriarcado es anterior al capitalismo y se suma el capitalismo en un modo de explotación, pero sea cual sea el sistema hay un modo jerárquico que nos destroza la vida, a las mujeres”.

Una realidad mundial contada en primera persona y que vale la pena repasar para tener conciencia de un movimiento que no para de crecer en base a la permanencia en las calles y “son desigualdades sustanciales que deben ser parte de la agenda política, que la desigualdad se establezca en la discusión política, en el armado de las listas, representaciones públicas, si no forma parte de la agenda de los partidos políticos, entender que los temas feministas no son temas de mujeres, son temas políticos, son temas que discuten la desigualdad política, en representación, educación, trabajo, donde los hombres deben reconocer que hay privilegios y que deben ser deconstruidos, tenemos que poder establecer un dialogo, donde todos los indicadores dicen que las pobres de los pobres somos las mujeres, donde no tenemos tierras, los cargos mas altos los tienen los hombres, en los cargos jerárquicos son hombres, que las leyes se hicieron en código masculino, hay que empezar a discutir todo esto que es netamente político”, cerró.

Finalmente y respecto de su presentación en el Congreso nacional, Rios sostuvo que las mujeres allí presentes replicaron esta situación, contaban experiencias similares y sostuvo que la esperanza está en los jóvenes y los adultos tratando de ser mas flexibles, tolerantes y dialoguistas, finalizó.