Gran Premio de la Hermandad Díaz aconsejó “cuidar la velocidad y no emular a los pilotos”

Río Grande.- José Díaz, Director General de Inspección General del Municipio de Río Grande, área dependiente de la Secretaría de Participación y Gestión Ciudadana, brindó recomendaciones a los vecinos ante la realización de la 46° Edición del Gran Premio de la Hermandad que comienza hoy viernes con el clasificatorio.

“Hay que recordar a los automovilistas que si va a conducir, no beban alcohol, no solo por la ordenanza vigente de ‘Alcohol Cero’, sino porque el alcohol reduce la capacidad de reacción de la persona”.

En ese sentido, dijo que “cuiden la velocidad, los verdaderos corredores están en el circuito de la carrera, no traten de emularlos porque puede traer consecuencias, provocar algún accidente y Dios no permita que se termine lastimando a otras personas o a sí mismos”.

Díaz informó que “habrá un gran despliegue de agentes de Tránsito en todo el fin de semana largo, con controles aleatorios y sorpresivos. Pedimos a la población colaborar con la seguridad”, dijo finalmente.