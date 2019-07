Tercera y última parte del informe sobre la deuda de Tierra del Fuego pagando intereses y capital hasta el 2027.

Y sin dudas el tema más complejo fue explicar que no solo habían endeudado esta gestión, sino las dos próximas gestiones.

La toma de bonos de cancelación de deuda fue un error desde el inicio, pero la negativa y el mal asesoramiento, con la complicidad de los que hicieron silencio siempre, fue tomando vuelo hasta que salió el informe de este medio dando cuenta de lo realizado para endeudarse en 200 millones de dólares y luego con dos operatorias más que llevaron esa suma a 358 millones, una emisión de más 117 millones de dólares y otra de 71 millones.

La pregunta era ¿Dónde está la plata?, porque con tres años de congelamiento salarial, un microestadio para Rio Grande, obras que ya habían comenzado en la gestión anterio y aumento en los ingresos por coparticipación federal cada vez se complicada más explicar la inexistencia de fondos para hacer frente a aumentos salariales, mas ala del recorte en la caja de previsión a cargo del desaparecido Rubén Bahntje, el aporte solidario o reducción salarial encubierta, cuyo monto recaudado nadie conoce, el valor de las obras en ejecución que no llega por nada del mundo a los 200 millones de dólares. Los 60 millones de pesos retenidos a Rio Grande para la construcción de la Planta Potabilizadora de “El Tropezón, obras como plazas, gimnasios, veredas y pavimentos, más centros de salud, fueron realizados con fondos propios mientras el Municipio reclamaba vía carta documento deudas de más de 300 millones de pesos, en tanto en Ushuaia se vivía una fantasía con miles de anuncios de obras que cualquier ciudadano de la capital puede certificar o no si se hicieron. Estas obras eran anunciadas por Bertone, no por El Intendente Walter Vuoto, todo muy llamativo, pero faltaban las pruebas hasta que las publicamos en www.lalicuadoratdf.com.ar y no hubo mas remedio que salir a decir algo, pero a no explicar nada, El secretario de Inversiones, Zara, dijo por ejemplo que “las denuncias de Melella se debían a que sabía que no iba a poder cumplir con los prometido”, pero no hablo de las transferencias desde el Banco of New York Mellon a nombre de Puente Hermanos S.A, o de los retiros de una cuenta en dólares del BTF, por más de 100 millones de dólares, y hasta de 6 mil dólares, pasando por la cantidad que se les ocurra. Tampoco de las dos operatorias mencionadas antes, por 158 millones de dolares.

Luego vino la desopilante declaración de Víctor Días, cuya frase en la gacetilla del gobierno provincial rezaba, “Melella va a ser el primer gobernador que va a recibir la provincia con un superávit de 150 millones de dólares”, y dio pie para dos preguntas, donde están los 50 millones de dólares que faltan y si se olvidó que ese endeudamiento se debe pagar en 33 cuotas de casi 10 millones de dólares en forma trimestral de acá al 2027, lo que obligara, sin duda a gestionar con déficit, no hay opción, porque ese compromiso, más allá que se refinancie hay que pagarlo y no sería una buena idea endeudarse más para pagar deuda, es tan básico que no recibe análisis.

Hay una realidad incontrastable, esto se sabía desde el momento que se tomó la deuda, pero nadie predijo lo que iba a pasar con el dólar, y la corrida cambiaria cambio todo es más el gobierno provincial hasta se animó a decir que habían ganado con el endeudamiento porque ahora tenían guardados 200 millones de dólares para obras de infraestructura, la pregunta es ¿Cuáles obras?, el hospital de Ushuaia esta en los cimientos y se supone que es la más impostarte, es decir no se termina en esta gestión, el micro estadio en Rio Grande y el gimnasio de la policía, también están en construcción, se llevaron servicios a barrios irregulares, se entregaron viviendas a gente que hacía un año había llegado a la provincia, pero de la situación económica nadie decía una sola palabra.

Hoy a todos les preocupa pero a quien mas debería preocuparles es la justicia provincial, hasta ahora un espectador de lujo cuya única preocupación ha sido aumentar sus presupuestos escandalosos y demostrar una dependencia del poder político casi abominable, sin el más mínimo prurito se han puesto a disposición del gobierno y han aprobado desde la quita de impuestos municipales avanzando sobre las autonomías, hasta la entrega de 10 mil hectáreas a un privado en una reserva, un acto sin antecedentes en Tierra del Fuego. Nada de todo esto alcanzó para tapar el escándalo de un endeudamiento sin antecedentes en la provincia, nadie se atrevió a tanto y muchos temen que la denuncia presentada por Luis Raña, acompañada de 100 fojas termine cajoneada y los fueguinos sigamos pagando deudas generadas por funcionarios que ingresan pobres a la gestión y se van ricos. También deberán dar explicaciones, el Tribunal de Cuentas de la Provincia, la legislatura el gobierno a trabes del Ministro de Economía, Jose Labroca.

En la denuncia publicada por este medio se pone de manifiesto que la coparticipación federal de impuestos aumentos un 62% y las regalías un 58 % un monto aproximado de 38000 millones de pesos de los cuales tampoco nada se sabe, se denuncia el vaciamiento de la Caja de Previsión, es otro dato, pero ningún funcionario habló sobre el tema, en 3 años y medios y el que menos habló fue precisamente el Ministro de Economía, José Labroca uno de los principales denunciados por el manejo de los fondos de la provincia.

Este medio no comenzo esta semana con este tema, sino hace meses, mientras todo el mundo lo dejaba pasar.

Todo correlativamente desde 2016 hasta la fecha, no hay forma de explicarlo, y mucho menos de hacer chicanas con una situación tan grave como la actual, la destrucción de la industria, la perdida de más de 17 mil puestos de trabajo, mientras los ingresos a la provincia aumentaban.

Lo que sigue es el pedido de informes del Tribunal de Cuentas, al ministerio de economía sobre todo lo que hemos venido informando sobre el endeudamiento, entre ello, la suscripcion de dos letras del tesoro en dolres una por mas de 118 millones de dolares y la otra por mas de 51 millones de dolares con vencimiento el 26 de marzo de 2018, que nunca fueron informadas. y se suman a los 200 millones de dolares antes mencionados.

Ahora habrá que esperar que la justicia y en especial el Juez Javier de Gamas Soler, de quien depende en mucho el futuro de Tierra del Fuego, porque esta causa no puede quedar durmiendo el sueño de los justos.

Sera justicia, su señoría.

