Tierra del Fuego toma deuda en dólares al 8,95% y se la presta a Toto Caputo a menos del 3%.

Toto Caputo asesoró a la gobernadora Bertone para que coloque deuda por $3200 millones a 10 años al 8,95% anual, para luego financiar el Tesoro Nacional a menos del 3%, mientras el ministro continua negando que realiza negocios adquiriendo la deuda argentina desde diversos fondos de inversión. Hoy desde El Disenso te explicamos la operatoria pergeñada por Toto y te mostramos el link entre el banco que emitió la deuda de Tierra del Fuego y el Fondo de Inversión que afirmó que Caputo era su dueño.

El 6 abril de 2017 la provincia de Tierra del Fuego colocó u$s 200 millones en el mercado internacional, a través de un bono conocido como TFU27. Los títulos de deuda fueron emitidos con un cupón del 8,95% anual en dólares y a un plazo de 10 años. El crédito se comenzará a pagar en 2019 y, hasta su vencimiento en 2027, le costará a la provincia la suma de 471.305 millones de dólares. La dadivosidad de la tasa fue tan grande que congestionó la demanda, generando suscripciones por más de 720 millones de dólares y frustrando a muchos inversores.

Tierra del fuego solo recibió 186 millones de dólares que pidió a tasa del 8.95% anual, 170 millones quedaron invertidos en el tesoro nacional, a una tasa aproximada al 2,5% anual, de modo de facilitarle a “Toto” el dinero necesario para saldar los intereses de la deuda que Nación mantiene con inversionistas… como “Toto”, generando así una excelente oportunidad para “Toto” ministro, y también para los “Totos” inversores, pero un pésimo negocio para el pueblo fueguino, que vive hoy 2 años de gracia, pero que mañana tendrá que pagar esta fiesta de los “Totos”. Esta mañana se publicó en el Boletín Oficial la resolución 59/2018 del Ministerio de Finanzas, perpetuando por 120 días una lete colocada a Tierra del Fuego por U$S 101.582.741, y en los próximos días se renovará la letra emitida por Res. 176/217 por USD 51.015.580. El resto del capital ya está en manos de la provincia, en donde se ha dado comienzo a las obras.

Para asegurar las obligaciones del TFU27, Tierra del Fuego puso como garantía sus regalías de gas y petroleo, comprometiendo el 61% de los ingresos que por tal concepto reciba en los próximos 10 años. Del TFU27, descontando gastos, comisiones y servicios de deuda, solo 186 millones llegaron a la provincia, que se verá beneficiada por 2 años de gracia y una agenda de pagos creciente que se volverá asfixiante para quien asuma en 2023.

Como Tierra del Fuego es chiquita, la cartera de Finanzas se encargará de tomar las regalías y depositarlas en el New York Mellon, el agente fiduciario favorito del Ministro Caputo, y a la vez custodio y broker (a través de su subsidiaria Pershing LLC) del fondo Noctua Internacional, nunca jamás declarado por el Ministro, a través del cual “Toto” Caputo hacía negocios privados adquiriendo la deuda argentina. Es que el “orgullo del país“, como ha dicho Peña, “es un jugador que viene de primera, y que por “patriotismo” se dedica al servicio público“. Por eso, no debe la ciudadanía enojarse porque no haya declarado la offshore que fundó para invertir comprando deuda argentina, como el TFU27 con un rendimiento excepcional del 8,95%.

Bertone y Caputo hipotecaron Tierra del Fuego por 3200 millones sometiéndose a la justicia de Londres y Nueva York