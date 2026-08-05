“VIAJES POR LOS DERECHOS”: UNA PROPUESTA PARA DISFRUTAR EN FAMILIA DURANTE EL MES DE AGOSTO

En el marco del “Mes de las Infancias”, el Municipio de Río Grande llevará adelante la propuesta «Viaje por los Derechos», una propuesta gratuita destinada a que niñas, niños y sus familias disfruten de jornadas recreativas, participativas e inclusivas, poniendo en valor los derechos de las infancias a través del juego y la creatividad.
La actividad se desarrollará de 15 a 18 horas en distintos espacios de la ciudad. El sábado 8 de agosto tendrá lugar en el Polideportivo Malvinas Argentinas; el sábado 15 de agosto se realizará en el Gimnasio Margen Sur; mientras que el sábado 22 de agosto la propuesta llegará al Polideportivo Carlos Margalot.
Durante cada jornada, las familias podrán recorrer distintas estaciones lúdicas e interactivas inspiradas en derechos fundamentales como el juego, la educación, la salud, la identidad, la participación y el cuidado. Además, habrá actividades creativas, desafíos, sorteos y múltiples propuestas pensadas para que cada niña y niño viva una experiencia de aprendizaje y diversión.
Como parte de esta edición, de 15 a 16 horas se realizará una «Hora Distendida», un espacio especialmente pensado y planificado para que las infancias que así lo requieran puedan disfrutar del recorrido en un ambiente más tranquilo, con estímulos reducidos y una propuesta respetuosa de las diferentes necesidades. La iniciativa reafirma el compromiso del Municipio con una ciudad más accesible e inclusiva, donde todas las niñas y niños puedan participar plenamente.
A través de esta propuesta, el Municipio de Río Grande continúa promoviendo espacios de encuentro para las familias, fortaleciendo el derecho al juego, la participación y la construcción de una comunidad que reconoce y celebra a las infancias como protagonistas.