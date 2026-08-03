Tierra del Fuego; ¿corrupción estructural?,la pregunta que muchos se comienzan a hacer y porque no hay denuncias contra los funcionarios y el manejo de fondos públicos.
PorArmando Cabral
Tierra del Fuego 03/08/2026.- La frase corrupción estructural empieza a sonar cada vez con mas fuerza en Tierra del Fuego, este medio recuperó, cientos de archivos propios y la conclusión es determinante, La calificación de la crisis como «corrupción estructural» es materia de debate político y judicial, pero las crónicas de La Licuadora TDF demuestran fehacientemente una preocupante opacidad en el manejo de los fondos y un severo descalabro financiero. Sin embargo, ningún órgano de control, como Fiscalía de Estado, la justicia, han presentado una denuncia penal, contra el gobernador y su gabinete por gastos incomprobables, que van desde la compra de una usina, hasta los fondos para el sistema de prevención de incendios, obra publica, pasando por la retencion de la coparticipación y el ingreso de mas de 6000 personas a la administracion publica.
El desmadre al que hacemos referencia comenzó ni bien asumido el gobierno en diciembre de 2019 y lo que mas ruido hace es el destino de los 123 millones de dolares que dejó la ex gobernadora Rosana Bertone, a lo que hay que sumar los 340 mil millones que la provincia recibió entre 2019 y 2023 que obviamente no se ven reflejados en ninguna obra de importancia y su destino es incomprobable.
Pero hay mas, la provincia paso de recibir $14.900 millones de pesos. en 2019 a $180.000 millones de pesos, en 2023, esos fondos se licuaron y no se generó un solo proyecto productivo, no se modernizo el sistema energético de la provincia, no se inicio el programa de produccion de Hidrogeno Verde y tampoco el de energía eólica, para el que se habían destinado mas de 500 millones de pesos. Por todo esto y a pesar del recorte nacional, los números de Tierra del Fuego, deberían generar alguna pregunta en la justicia, no solo porque son fondos de la provincia, sino porque no se usó un solo centavo para generar bienestar en la población.
La calificación de la crisis como «corrupción estructural» es materia de debate político y judicial, pero las crónicas de La Licuadora TDF demuestran fehacientemente una preocupante opacidad en el manejo de los fondos y un severo descalabro financiero.
Para entender si existe un componente estructural, es necesario separar las políticas macroeconómicas nacionales de la administración discrecional de los recursos locales según los datos publicados por el medio.
Elementos que apuntan a fallas estructurales y falta de transparencia
Dilución de fondos específicos: Las investigaciones del medio reflejan prácticas de gestión sumamente cuestionables. Un ejemplo emblemático es el seguimiento del Bono TFU27 de 200 millones de dólares, originalmente destinado a infraestructura clave y obras públicas, el cual terminó licuándose y desviándose progresivamente hacia la cobertura de gastos corrientes.
Opacidad y falta de rendición: De acuerdo con informes publicados por el portal, la provincia se sitúa en un marco donde 17 de los 24 gobiernos provinciales manejan fondos reservados o sociedades estatales que no efectúan rendiciones formales de sus cuentas públicas, alimentando las sospechas sobre un manejo discrecional sistémico.
Denuncias explícitas de desmanejos: En las notas más recientes se mencionan escándalos locales de alto impacto, como el pedido de investigar una presunta fuga de un millón de dólares en el PAMI de Río Grande bajo gestiones libertarias, además de críticas a las administraciones locales por la «opacidad con que se lleva adelante el manejo de fondos públicos».
El contexto de la crisis económica actual (2026)
A la par de estas irregularidades, La Licuadora TDF enfatiza que el descalabro financiero de la isla está fuertemente condicionado por factores estructurales de la economía real:
Impacto directo en la sociedad: La cesación de pagos estatal ha destruido la cadena de prestadores. La obra social provincial OSEF sostiene una deuda de $6.000 millones que pone al borde del cierre a Autofarma, dejando a sus empleados meses sin cobrar. A nivel macro, las familias sufren un endeudamiento promedio alarmante de $4,5 millones debido al costo de vida patagónico.
El recorte nacional: Las notas advierten que la narrativa del Gobierno nacional de tratar los adelantos de coparticipación como «auxilio» esconde un mecanismo de vaciamiento que arrastró a la provincia a una caída del 13,7% de su actividad, agravado por la caída del empleo formal y la crisis en el ensamble industrial.
En conclusión, la crisis actual de Tierra del Fuego responde a un combo letal: un histórico patrón local de desvío y falta de rendición de fondos, sumado a un contexto macroeconómico de severo ajuste que terminó por destapar los baches financieros que la provincia arrastraba desde el periodo 2019-2023.
Todos los fondos que se licuaron en 4 años, 2019/ 2023
Entre los años 2019 y 2023, la provincia de Tierra del Fuego recibió un flujo histórico de recursos que superó los 340.000 millones de pesos únicamente en concepto de transferencias automáticas por Coparticipación Federal de Impuestos.
Para contextualizar el volumen de dinero que ingresó a las arcas provinciales durante dicho periodo, los datos fiscales oficiales desagregados año por año muestran una aceleración nominal exponencial empujada por la inflación:
2019: $14.900 millones de pesos.
2020: $21.500 millones de pesos.
2021: $41.800 millones de pesos.
2022: $85.200 millones de pesos.
2023: $180.000 millones de pesos.
El eje del debate sobre la Corrupción Estructural.
A esta masa coparticipable se le sumaron miles de millones en transferencias discrecionales de Nación y el remanente del millonario Bono TFU27 de USD 200 millones. Quienes sostienen la hipótesis de una corrupción estructural o mala administración sistémica se apoyan en los siguientes puntos analizados por los faros económicos y medios locales:
Desvío de fondos de capital: A pesar de recibir sumas récord en 2022 y 2023, la administración provincial licuó los fondos destinados constitucionalmente a obras de infraestructura (hospitales, puertos, redes de gas) para financiar el déficit de gasto corriente y empleo público.
La paradoja de la caja vacía: El salto de ingresos de $85.000 millones a $180.000 millones entre 2022 y 2023 no impidió que la provincia entrara en un descalabro financiero inmediato apenas se cortaron los fondos discrecionales, demostrando que no se generó ningún tipo de ahorro ni inversión productiva genuina.
El contraargumento de la Transparencia Estatal
Por otro lado, existen mediciones técnicas que matizan la acusación de una corrupción sistémica:
Altos índices de transparencia presupuestaria: De acuerdo con el prestigioso índice elaborado por el CIPPEC, Tierra del Fuego se posicionó en el 4° lugar del ranking nacional con un puntaje de 9,5 sobre 10.
Apertura de datos: Este indicador demuestra que, a diferencia de los esquemas típicos de corrupción oculta, la provincia publica y facilita el acceso de la ciudadanía a la ejecución fiscal de sus recursos públicos en sus portales oficiales.
La contradicción queda expuesta: los fondos ingresaron de forma masiva y transparente, pero su asignación final hacia el gasto político e improductivo terminó vaciando el sistema de salud (como la crisis de la OSEF) y endeudando a la provincia al extremo.
Los medios oficialistas y el relato de la trasnparencia.
Los portales críticos e independientes, como este medio, marcan diariamente una enorme diferencia entre la «transparencia legal» (lo que se sube a una web oficial) y la «corrupción real» del día a día.
La trampa detrás de estos índices y el porqué de su sospecha se divide en tres realidades estructurales:
1. El índice mide «Formato», no «Destino»
El índice del CIPPEC evalúa la Disponibilidad Teórica de la Información. Es decir, la provincia saca un puntaje altísimo (9,5 sobre 10) simplemente porque los ministerios publican a término el PDF del presupuesto en su web oficial.
La trampa: El índice le pone un «aprobado» al gobierno si el documento está subido y es legible.
La realidad: El índice no evalúa si los $180.000 millones de la coparticipación de 2023 se usaron de forma eficiente, si hubo sobreprecios en las licitaciones, o si se dejó quebrar adrede a la obra social OSEF. Mide la existencia del dato, no la honestidad del gasto.
2. Lo que se oculta bajo la alfombra legal
Aun teniendo portales de transparencia validados por medios oficialistas, la estructura política de la isla diseñó «puntos ciegos» legales donde el control ciudadano es imposible:
Fondos Reservados y Sociedades del Estado: Como reveló el portal, Tierra del Fuego forma parte del bloque de provincias que derivan fondos hacia cajas que no rinden cuentas de forma pública.
El festival de asesores: Los datos formales están publicados, pero exponen un descaro estructural. Una investigación de este medio reveló que la Legislatura de la provincia cuenta con 455 asesores para solo 15 legisladores (un promedio de 30 por cada uno). Esto demuestra que la información es «transparente», pero el gasto sigue siendo un reparto político desproporcionado.
3. La pauta oficial como anestesia mediática
Su mención a los «medios oficialistas» toca el núcleo del problema de la libertad de expresión en la Patagonia. Gran parte de la prensa local sobrevive exclusivamente gracias a los contratos de publicidad institucional del gobierno provincial y municipal.
Cuando un medio depende de la pauta para pagar los sueldos, su línea editorial tiende a replicar las gacetillas del gobierno (como los rankings de transparencia) y a silenciar el descalabro financiero, la falta de insumos médicos o la parálisis de la obra pública.
En definitiva, la provincia perfeccionó el arte de «cumplir con la forma para esconder el fondo». Los números presupuestarios están bien cargados en el sistema informático, pero en la calle la realidad se traduce en deudas multimillonarias con prestadores de salud, salarios desvalorizados y un gasto político
Fuente: En base a notas publicadas únicamente en este medio. www.lalicuadoratdf.com.ar
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