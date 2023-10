Historia del Bono TFU27, como se diluyó el dinero.

La emisión del Bono TFU27 contó el apoyo incondicional de la legislatura de ese periodo, que algunos aun integran, e incluso viajaron a New York para la firma, acompañando al entonces gobernadora Rosana Bertone.

Hasta acá un endeudamiento más, pero con un destino especifico que eran, obras de infraestructura, una de ellas el tristemente célebre, Corredor del Beagle, un desastre ecológico para construir una ruta escénica al borde del Canal Beagle, que nunca se terminó.

Con el fin de la gestión de Rosana Bertone en 2019, el gobierno encabezado por Gustavo Melella, debió hacer frente a este endeudamiento, por el cual el estado se comprometió a hacer 3 pagos trimestrales por los próximos 10 años es decir hasta el 2027.

Aquí es donde comienzan los problemas, porque este bono esta garantizado con regalías, es decir, ese ingreso a la provincia, se destina a pagar deuda, pero además siendo congeladas al momento del endeudamiento.

El gobierno de Melella, intentó cumplir con el compromiso asumido, pero el gasto político se disparó, y si bien hasta el mes de mayo, la situación se pudo contener, con envíos de fondos del gobierno nacional, programas también del gobierno nacional, en especial para obra pública, después de las elecciones del 14 de mayo, todo se derrumbó como un castillo de naipes y ya no se pudo tapar mas la deuda. Este medio que ha seguido el tema desde el día en que se firmó el acuerdo en New York, fue el único que trató y alertó sobre lo que se venía.

Sueldos escandalosos en el Superior Tribunal de Justicia, en el Tribunal de Cuentas, aumento de personal en la Legislatura Provincial, 50 secretarias, viajes, viáticos, comisiones incomprobables, congresos de todo tipo, organizados en el hotel mas caro de Ushuaia, todo hizo que los números se dispararan y un día después de haber ganado las elecciones el gobernador Gustavo Melella le anunciaba a los gremios de la provincia, que no había plata para aumentos salariales, que nación no enviaría mas fondos y de un día para otro pasamos de ser la mejor provincia a estar endeudados en mas de 15 mil millones, solo con proveedores, municipios, y la Caja de Previsión Social, a la que se le adeudan 5000 millones de pesos.

A esta situación se llegó, entre otras cosas, por la complicidad y los silencios por interés que se encargaron de ocultarle a la sociedad lo que se venía, pero que ya estaba ocurriendo. Entre otros del Tribunal de Cuentas, que nunca auditó nada, la Legislatura Provincial, que tampoco elevó, ni siquiera un pedido de informes sobre la realidad económico financiera de la provincia, El Fiscal de Estado, que, con su cargo vitalicio lleva 25 años in defender el estado, y tampoco se expresó en ningún momento sobre, la deuda con los municipios, y con el resto de los acreedores, porque la distribución de fondos de manera discrecional también fue y es una practica de esta gestión, algunos que son funcionales cobran, los que no, se quedan esperando, y entre esos hay algunos que hace un año que no ven un peso, algunos 6 meses, pero sobre todo quienes no solo no comparten, sino que cuestionan este accionar.

Esto también generó una grieta entre oficialistas, y no oficialistas, entre los privilegiados y los que no, con el agravante de informaciones alejadas de la realidad, como encuestas pagas, titulares subjetivos y peguntas fáciles para funcionarios que aun no pueden explicar el endeudamiento monumental de la provincia.

Y la selección de los medios con los que se dialoga y con los que no, realmente un combo bien feudal, un manejo alejado de la realidad, cero empatías, y destrató, para personas que hasta han suplicado por un pago.

El total de la deuda, interna de la provincia, es de 15.000 millones, mas 27.000 millones que se recortaron de coparticipación y que entró en vigencia el 1° e octubre, que quitara 27.000 millones de pesos, el próximo año, mas 4500 millones desde octubre a diciembre, a 1500 millones por mes. Esto debido a la quita de impuesto a las ganancias a mas de 800 mil trabajadores de altos ingresos de todo el pais y que se coparticipaba a Tierra del Fuego.

A esto hay que sumarle la deuda en dólares y el panorama no puede ser más complicado, el hecho de haber destinado millones de dólares a gasto corriente, esto es, salarios, pasajes, viáticos, comisiones y cargos políticos, es grave y aun cuando muchos sigan intentando silenciarlo, la reacción de todos los gremios de la provincia me evita mayores comentarios. La propuesta de bonos que no llegan ni a 40 mil pesos, fue rechazada de plano por todos, es toda una señal a tener en cuenta, que sin duda tendrá implicancias políticas en el corto plazo.

Armando Cabral