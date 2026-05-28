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Porque Moody’s le bajó la calificación a Tierra del Fuego, las razones.

Por Armando Cabral

Rio Grande 28/05/2026.- este informe de La Licuadora TDF muestra un deterioro constante de la economía fueguina: déficit creciente, endeudamiento, atraso con proveedores, caída de la coparticipación y cierre de industrias. Moody’s refleja este cuadro al rebajar la calificación crediticia por desequilibrio financiero y falta de autonomía fiscal.

Hoy se conoció en el portal Costo Político un informe de la Calificadora de riesgo Moody’s, como emisor de moneda local de BB+ a BB- El informe advierte un marcado desequilibrio donde los gastos superaron ampliamente a los ingresos de origen propio y nacional.

En este informe hacemos un repaso de las cuestiones que llevaron a esta situación de descalabro total.

Licuadora TDF muestran un deterioro constante de la economía fueguina: déficit creciente, endeudamiento, atraso con proveedores, caída de la coparticipación y cierre de industrias. Moody’s refleja este cuadro al rebajar la calificación crediticia por desequilibrio financiero y falta de autonomía fiscal.

  • En 2025 la provincia cerró con el peor resultado fiscal del país: -16,4% de sus ingresos, según Politikón Chaco.
  • El gasto público creció más rápido que los ingresos, impulsado por salarios y erogaciones legislativas.
  • La tendencia de déficit se arrastra desde 2019, con intentos fallidos de equilibrio.
  • A inicios de 2026, la provincia acumulaba 5 meses de atraso en pagos.
  • Se priorizan salarios (unos 60.000 millones mensuales)y vencimientos en dolares(US 6 millones en enero 2026).
  • La falta de presupuesto aprobado obligó a reconducir partidas por decreto, limitando capacidad de pago.
  • En 2025 la coparticipación cayó 23,9% interanual en términos reales (IARAF).
  • En 2026 la ejecución presupuestaria nacional se redujo 22%, afectando salud, educación y transporte.
  • La provincia depende de adelantos discrecionales (ej. $20.000 millones en febrero 2026), lo que erosiona su autonomía.
  • Electrónica: cierre de plantas en Río Grande, pérdida de 3.000 empleos y $5.000 millones mensuales de circulante.
  • Textil: reducción del 50% del empleo entre 2024 y 2025.
  • Comercio y pymes: contracción del consumo y caída de recaudación municipal.
Municipio Impacto principal Consecuencias
Río Grande Cierre de electrónicas y textiles Desempleo masivo, pérdida de $5.000 millones mensuales
Ushuaia Reducción de coparticipación y subsidios Menor inversión en servicios urbanos y turismo
Tolhuin Dependencia de transferencias provinciales Vulnerabilidad extrema, recorte en obras públicas
  • Fiscal: endeudamiento creciente para cubrir gastos corrientes.
  • Social: desempleo masivo y presión sobre programas sociales.
  • Institucional: pérdida de autonomía y capacidad de planificación frente a Nación.

El panorama descrito por La Licuadora TDF desde 2019 confirma un deterioro estructural: déficit récord, atraso en pagos, caída de ingresos nacionales y crisis industrial. La rebaja de Moody’s sintetiza esta fragilidad: Tierra del Fuego enfrenta riesgo de colapso institucional si no logra diversificar su economía y recuperar autonomía fiscal.

Repaso sintético de lo publicado en La Licuadora TDF sobre deuda pública, déficit anual y mensual, y emisión de letras en Tierra del Fuego desde 2019 hasta 2026:

Deuda Publica.
  • 2019–2021: la deuda se mantuvo estable, con vencimientos en dólares que se refinanciaban mediante adelantos de Nación.
  • 2022–2024: aumento de compromisos en moneda extranjera; la provincia emitió bonos y letras para cubrir gastos corrientes.
  • 2025–2026: vencimientos en dólares por US$ 6 millones en enero 2026 y atrasos con proveedores por más de 5 meses. La deuda flotante (proveedores y servicios) se convirtió en el principal problema.
  • 2025: cerró con el déficit más alto del país: -16,4% de los ingresos totales (Politikón Chaco).
  • El gasto público creció por encima de la recaudación, especialmente en salarios y funcionamiento legislativo.
  • Desde 2019 se arrastra un déficit estructural, con picos en años de crisis industrial y caída de coparticipación.
  • En 2026, el déficit mensual ronda los $20.000 millones, cubierto con adelantos discrecionales de Nación.
  • Los ingresos propios no alcanzan para cubrir salarios (unos $60.000 millones mensuales), lo que obliga a priorizar pagos y dejar de lado proveedores.
  • La falta de presupuesto aprobado en 2026 profundizó la dependencia de transferencias nacionales.
  • Emisión de Letras.
  • Desde 2020 la provincia recurrió a la emisión de letras del Tesoro provincial para financiar gastos corrientes.
  • En 2023 y 2024 se emitieron letras a corto plazo, con tasas altas, que aumentaron la presión sobre las finanzas.
  • En 2025 se intensificó la práctica, generando un círculo de deuda flotante y refinanciación constante.

El panorama que reflejan las notas es claro: Tierra del Fuego vive con déficit crónico, deuda creciente y emisión de letras como paliativo, lo que explica la rebaja de Moody’s. La provincia depende de Nación para sostener su flujo mensual y carece de autonomía fiscal real.

Atrasos en transferencias
  • Río Grande: reclamó más de $10.000 millones en fondos vencidos y otros $7.000 millones próximos a vencer, con un atraso promedio de 35 días.
  • Ushuaia: denunció atrasos por unos $13.000 millones, con impacto directo en servicios urbanos y obras.
  • Tolhuin: también afectado, aunque sin cifras precisas; su dependencia de transferencias lo vuelve más vulnerable.
Impacto en servicios esenciales
  • El atraso compromete la potabilización de agua en Río Grande, que requiere insumos dolarizados.
  • Se paralizan obras públicas y se frena la inversión en infraestructura básica.
  • Los municipios deben recurrir a deuda flotante con proveedores para sostener servicios.
Las causa del atraso.
  • Recorte nacional: caída de más del 15% en la coparticipación federal y desaparición de transferencias no automáticas.
  • Crisis provincial: falta de liquidez y priorización de salarios sobre transferencias municipales.
  • Conflicto institucional: tensión entre municipios y gobierno provincial por discrecionalidad en el manejo de fondos.

El atraso en la coparticipación es un síntoma del desequilibrio financiero provincial: los municipios reciben menos y más tarde, lo que compromete servicios básicos y genera deuda flotante. La situación erosiona la confianza institucional y alimenta la crisis social.

Año Municipio Monto reclamado Tiempo de atraso Consecuencias
2023 Río Grande $6.000 millones 20–25 días Reclamos públicos, tensión con el Ejecutivo provincial
2024 Ushuaia $9.000 millones 30 días Paralización de obras urbanas y servicios básicos
2025 Río Grande $10.000 millones vencidos + $7.000 millones próximos 35 días Riesgo en potabilización de agua, deuda con proveedores
2025 Ushuaia $13.000 millones 30–40 días Reducción de inversión en infraestructura y transporte
2026 Tolhuin Dependencia total de transferencias 30 días promedio Vulnerabilidad extrema, recorte en obras públicas
  • El atraso promedio pasó de 20 días en 2023 a más de 35 días en 2025.
  • Los montos reclamados crecieron exponencialmente: de $6.000 millones en 2023 a más de $13.000 millones en 2025.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar

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