Porque Moody’s le bajó la calificación a Tierra del Fuego, las razones.

Rio Grande 28/05/2026.- este informe de La Licuadora TDF muestra un deterioro constante de la economía fueguina: déficit creciente, endeudamiento, atraso con proveedores, caída de la coparticipación y cierre de industrias. Moody’s refleja este cuadro al rebajar la calificación crediticia por desequilibrio financiero y falta de autonomía fiscal.

Hoy se conoció en el portal Costo Político un informe de la Calificadora de riesgo Moody’s, como emisor de moneda local de BB+ a BB- El informe advierte un marcado desequilibrio donde los gastos superaron ampliamente a los ingresos de origen propio y nacional.

En este informe hacemos un repaso de las cuestiones que llevaron a esta situación de descalabro total.

Licuadora TDF muestran un deterioro constante de la economía fueguina: déficit creciente, endeudamiento, atraso con proveedores, caída de la coparticipación y cierre de industrias. Moody’s refleja este cuadro al rebajar la calificación crediticia por desequilibrio financiero y falta de autonomía fiscal.

En 2025 la provincia cerró con el peor resultado fiscal del país: -16,4% de sus ingresos , según Politikón Chaco.

, según Politikón Chaco. El gasto público creció más rápido que los ingresos, impulsado por salarios y erogaciones legislativas.

La tendencia de déficit se arrastra desde 2019, con intentos fallidos de equilibrio.

A inicios de 2026, la provincia acumulaba 5 meses de atraso en pagos .

. Se priorizan salarios (unos 60.000 millones mensuales)y vencimientos en dolares(US 6 millones en enero 2026).

La falta de presupuesto aprobado obligó a reconducir partidas por decreto, limitando capacidad de pago.

En 2025 la coparticipación cayó 23,9% interanual en términos reales (IARAF).

(IARAF). En 2026 la ejecución presupuestaria nacional se redujo 22% , afectando salud, educación y transporte.

, afectando salud, educación y transporte. La provincia depende de adelantos discrecionales (ej. $20.000 millones en febrero 2026), lo que erosiona su autonomía.

Electrónica: cierre de plantas en Río Grande, pérdida de 3.000 empleos y $5.000 millones mensuales de circulante.

cierre de plantas en Río Grande, pérdida de 3.000 empleos y $5.000 millones mensuales de circulante. Textil: reducción del 50% del empleo entre 2024 y 2025.

reducción del 50% del empleo entre 2024 y 2025. Comercio y pymes: contracción del consumo y caída de recaudación municipal.

Municipio Impacto principal Consecuencias Río Grande Cierre de electrónicas y textiles Desempleo masivo, pérdida de $5.000 millones mensuales Ushuaia Reducción de coparticipación y subsidios Menor inversión en servicios urbanos y turismo Tolhuin Dependencia de transferencias provinciales Vulnerabilidad extrema, recorte en obras públicas

Fiscal: endeudamiento creciente para cubrir gastos corrientes.

endeudamiento creciente para cubrir gastos corrientes. Social: desempleo masivo y presión sobre programas sociales.

desempleo masivo y presión sobre programas sociales. Institucional: pérdida de autonomía y capacidad de planificación frente a Nación.

El panorama descrito por La Licuadora TDF desde 2019 confirma un deterioro estructural: déficit récord, atraso en pagos, caída de ingresos nacionales y crisis industrial. La rebaja de Moody’s sintetiza esta fragilidad: Tierra del Fuego enfrenta riesgo de colapso institucional si no logra diversificar su economía y recuperar autonomía fiscal.

Repaso sintético de lo publicado en La Licuadora TDF sobre deuda pública, déficit anual y mensual, y emisión de letras en Tierra del Fuego desde 2019 hasta 2026:

Deuda Publica.

2019–2021: la deuda se mantuvo estable, con vencimientos en dólares que se refinanciaban mediante adelantos de Nación.

la deuda se mantuvo estable, con vencimientos en dólares que se refinanciaban mediante adelantos de Nación. 2022–2024: aumento de compromisos en moneda extranjera; la provincia emitió bonos y letras para cubrir gastos corrientes.

aumento de compromisos en moneda extranjera; la provincia emitió bonos y letras para cubrir gastos corrientes. 2025–2026: vencimientos en dólares por US$ 6 millones en enero 2026 y atrasos con proveedores por más de 5 meses. La deuda flotante (proveedores y servicios) se convirtió en el principal problema.

vencimientos en dólares por y atrasos con proveedores por más de 5 meses. La deuda flotante (proveedores y servicios) se convirtió en el principal problema. 2025: cerró con el déficit más alto del país: -16,4% de los ingresos totales (Politikón Chaco).

cerró con el (Politikón Chaco). El gasto público creció por encima de la recaudación, especialmente en salarios y funcionamiento legislativo.

Desde 2019 se arrastra un déficit estructural, con picos en años de crisis industrial y caída de coparticipación.

En 2026, el déficit mensual ronda los $20.000 millones , cubierto con adelantos discrecionales de Nación.

, cubierto con adelantos discrecionales de Nación. Los ingresos propios no alcanzan para cubrir salarios (unos $60.000 millones mensuales), lo que obliga a priorizar pagos y dejar de lado proveedores.

La falta de presupuesto aprobado en 2026 profundizó la dependencia de transferencias nacionales.

Emisión de Letras.



Desde 2020 la provincia recurrió a la emisión de letras del Tesoro provincial para financiar gastos corrientes.

para financiar gastos corrientes. En 2023 y 2024 se emitieron letras a corto plazo, con tasas altas, que aumentaron la presión sobre las finanzas.

En 2025 se intensificó la práctica, generando un círculo de deuda flotante y refinanciación constante.

El panorama que reflejan las notas es claro: Tierra del Fuego vive con déficit crónico, deuda creciente y emisión de letras como paliativo, lo que explica la rebaja de Moody’s. La provincia depende de Nación para sostener su flujo mensual y carece de autonomía fiscal real.

Atrasos en transferencias

Río Grande: reclamó más de $10.000 millones en fondos vencidos y otros $7.000 millones próximos a vencer, con un atraso promedio de 35 días .

reclamó más de y otros $7.000 millones próximos a vencer, con un atraso promedio de . Ushuaia: denunció atrasos por unos $13.000 millones , con impacto directo en servicios urbanos y obras.

denunció atrasos por unos , con impacto directo en servicios urbanos y obras. Tolhuin: también afectado, aunque sin cifras precisas; su dependencia de transferencias lo vuelve más vulnerable.

Impacto en servicios esenciales

El atraso compromete la potabilización de agua en Río Grande , que requiere insumos dolarizados.

, que requiere insumos dolarizados. Se paralizan obras públicas y se frena la inversión en infraestructura básica.

Los municipios deben recurrir a deuda flotante con proveedores para sostener servicios.

Las causa del atraso.

Recorte nacional: caída de más del 15% en la coparticipación federal y desaparición de transferencias no automáticas.

caída de más del 15% en la coparticipación federal y desaparición de transferencias no automáticas. Crisis provincial: falta de liquidez y priorización de salarios sobre transferencias municipales.

falta de liquidez y priorización de salarios sobre transferencias municipales. Conflicto institucional: tensión entre municipios y gobierno provincial por discrecionalidad en el manejo de fondos.

El atraso en la coparticipación es un síntoma del desequilibrio financiero provincial: los municipios reciben menos y más tarde, lo que compromete servicios básicos y genera deuda flotante. La situación erosiona la confianza institucional y alimenta la crisis social.

Año Municipio Monto reclamado Tiempo de atraso Consecuencias 2023 Río Grande $6.000 millones 20–25 días Reclamos públicos, tensión con el Ejecutivo provincial 2024 Ushuaia $9.000 millones 30 días Paralización de obras urbanas y servicios básicos 2025 Río Grande $10.000 millones vencidos + $7.000 millones próximos 35 días Riesgo en potabilización de agua, deuda con proveedores 2025 Ushuaia $13.000 millones 30–40 días Reducción de inversión en infraestructura y transporte 2026 Tolhuin Dependencia total de transferencias 30 días promedio Vulnerabilidad extrema, recorte en obras públicas

El atraso promedio pasó de 20 días en 2023 a más de 35 días en 2025.

pasó de 20 días en 2023 a más de 35 días en 2025. Los montos reclamados crecieron exponencialmente: de $6.000 millones en 2023 a más de $13.000 millones en 2025.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar