Porque Moody’s le bajó la calificación a Tierra del Fuego, las razones.

Hoy se conoció en el portal Costo Político un informe de la Calificadora de riesgo Moody’s, como emisor de moneda local de BB+ a BB- El informe advierte un marcado desequilibrio donde los gastos superaron ampliamente a los ingresos de origen propio y nacional.
En este informe hacemos un repaso de las cuestiones que llevaron a esta situación de descalabro total.
Licuadora TDF muestran un deterioro constante de la economía fueguina: déficit creciente, endeudamiento, atraso con proveedores, caída de la coparticipación y cierre de industrias. Moody’s refleja este cuadro al rebajar la calificación crediticia por desequilibrio financiero y falta de autonomía fiscal.
- En 2025 la provincia cerró con el peor resultado fiscal del país: -16,4% de sus ingresos, según Politikón Chaco.
- El gasto público creció más rápido que los ingresos, impulsado por salarios y erogaciones legislativas.
- La tendencia de déficit se arrastra desde 2019, con intentos fallidos de equilibrio.
- A inicios de 2026, la provincia acumulaba 5 meses de atraso en pagos.
- Se priorizan salarios (unos 60.000 millones mensuales)y vencimientos en dolares(US 6 millones en enero 2026).
- La falta de presupuesto aprobado obligó a reconducir partidas por decreto, limitando capacidad de pago.
- En 2025 la coparticipación cayó 23,9% interanual en términos reales (IARAF).
- En 2026 la ejecución presupuestaria nacional se redujo 22%, afectando salud, educación y transporte.
- La provincia depende de adelantos discrecionales (ej. $20.000 millones en febrero 2026), lo que erosiona su autonomía.
- Electrónica: cierre de plantas en Río Grande, pérdida de 3.000 empleos y $5.000 millones mensuales de circulante.
- Textil: reducción del 50% del empleo entre 2024 y 2025.
- Comercio y pymes: contracción del consumo y caída de recaudación municipal.
|Municipio
|Impacto principal
|Consecuencias
|Río Grande
|Cierre de electrónicas y textiles
|Desempleo masivo, pérdida de $5.000 millones mensuales
|Ushuaia
|Reducción de coparticipación y subsidios
|Menor inversión en servicios urbanos y turismo
|Tolhuin
|Dependencia de transferencias provinciales
|Vulnerabilidad extrema, recorte en obras públicas
- Fiscal: endeudamiento creciente para cubrir gastos corrientes.
- Social: desempleo masivo y presión sobre programas sociales.
- Institucional: pérdida de autonomía y capacidad de planificación frente a Nación.
El panorama descrito por La Licuadora TDF desde 2019 confirma un deterioro estructural: déficit récord, atraso en pagos, caída de ingresos nacionales y crisis industrial. La rebaja de Moody’s sintetiza esta fragilidad: Tierra del Fuego enfrenta riesgo de colapso institucional si no logra diversificar su economía y recuperar autonomía fiscal.
Repaso sintético de lo publicado en La Licuadora TDF sobre deuda pública, déficit anual y mensual, y emisión de letras en Tierra del Fuego desde 2019 hasta 2026:
- 2019–2021: la deuda se mantuvo estable, con vencimientos en dólares que se refinanciaban mediante adelantos de Nación.
- 2022–2024: aumento de compromisos en moneda extranjera; la provincia emitió bonos y letras para cubrir gastos corrientes.
- 2025–2026: vencimientos en dólares por US$ 6 millones en enero 2026 y atrasos con proveedores por más de 5 meses. La deuda flotante (proveedores y servicios) se convirtió en el principal problema.
- 2025: cerró con el déficit más alto del país: -16,4% de los ingresos totales (Politikón Chaco).
- El gasto público creció por encima de la recaudación, especialmente en salarios y funcionamiento legislativo.
- Desde 2019 se arrastra un déficit estructural, con picos en años de crisis industrial y caída de coparticipación.
- En 2026, el déficit mensual ronda los $20.000 millones, cubierto con adelantos discrecionales de Nación.
- Los ingresos propios no alcanzan para cubrir salarios (unos $60.000 millones mensuales), lo que obliga a priorizar pagos y dejar de lado proveedores.
- La falta de presupuesto aprobado en 2026 profundizó la dependencia de transferencias nacionales.
- Emisión de Letras.
- Desde 2020 la provincia recurrió a la emisión de letras del Tesoro provincial para financiar gastos corrientes.
- En 2023 y 2024 se emitieron letras a corto plazo, con tasas altas, que aumentaron la presión sobre las finanzas.
- En 2025 se intensificó la práctica, generando un círculo de deuda flotante y refinanciación constante.
El panorama que reflejan las notas es claro: Tierra del Fuego vive con déficit crónico, deuda creciente y emisión de letras como paliativo, lo que explica la rebaja de Moody’s. La provincia depende de Nación para sostener su flujo mensual y carece de autonomía fiscal real.
Atrasos en transferencias
- Río Grande: reclamó más de $10.000 millones en fondos vencidos y otros $7.000 millones próximos a vencer, con un atraso promedio de 35 días.
- Ushuaia: denunció atrasos por unos $13.000 millones, con impacto directo en servicios urbanos y obras.
- Tolhuin: también afectado, aunque sin cifras precisas; su dependencia de transferencias lo vuelve más vulnerable.
Impacto en servicios esenciales
- El atraso compromete la potabilización de agua en Río Grande, que requiere insumos dolarizados.
- Se paralizan obras públicas y se frena la inversión en infraestructura básica.
- Los municipios deben recurrir a deuda flotante con proveedores para sostener servicios.
Las causa del atraso.
- Recorte nacional: caída de más del 15% en la coparticipación federal y desaparición de transferencias no automáticas.
- Crisis provincial: falta de liquidez y priorización de salarios sobre transferencias municipales.
- Conflicto institucional: tensión entre municipios y gobierno provincial por discrecionalidad en el manejo de fondos.
El atraso en la coparticipación es un síntoma del desequilibrio financiero provincial: los municipios reciben menos y más tarde, lo que compromete servicios básicos y genera deuda flotante. La situación erosiona la confianza institucional y alimenta la crisis social.
|Año
|Municipio
|Monto reclamado
|Tiempo de atraso
|Consecuencias
|2023
|Río Grande
|$6.000 millones
|20–25 días
|Reclamos públicos, tensión con el Ejecutivo provincial
|2024
|Ushuaia
|$9.000 millones
|30 días
|Paralización de obras urbanas y servicios básicos
|2025
|Río Grande
|$10.000 millones vencidos + $7.000 millones próximos
|35 días
|Riesgo en potabilización de agua, deuda con proveedores
|2025
|Ushuaia
|$13.000 millones
|30–40 días
|Reducción de inversión en infraestructura y transporte
|2026
|Tolhuin
|Dependencia total de transferencias
|30 días promedio
|Vulnerabilidad extrema, recorte en obras públicas
- El atraso promedio pasó de 20 días en 2023 a más de 35 días en 2025.
- Los montos reclamados crecieron exponencialmente: de $6.000 millones en 2023 a más de $13.000 millones en 2025.
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar