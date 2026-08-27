Se llevó adelante la VI Sesión Ordinaria del período legislativo El Concejo aprobó la regularización de las tierras del ex barrio Apymema

Rio Grande 28/08/2026.- Durante la sesión desarrollada este jueves, los ediles aprobaron la regularización de las tierras del ex barrio Apymema. También aprobaron la creación del programa ‘RGA Avicola’. Además, aprobaron un incremento del presupuesto municipal. Del mismo modo, se solicitaron distintos pedidos de informes al Ejecutivo Municipal.

Soberanía y situación portuaria

Finalmente, el Cuerpo aprobó el asunto presentado por el bloque del MPF, mediante el cual se expresa repudio y rechazo a la operación de un buque con bandera del Reino Unido en el puerto de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Expediente de la Audiencia Pública

También fueron aprobados los expedientes tratado la semana pasada en Audiencia Pública y en este marco se aprobó el proyecto sobre la regularización de las tierras del ex barrio Apymema para acompañar el desarrollo productivo de la zona.

Asimismo, se aprobó la iniciativa vinculada al Club Sacachispas para adjudicarle un espacio verde para que la institución continúe creciendo.

Del mismo modo, fue aprobado el expediente sobre el camping municipal de casas rodantes.

Dictámenes

En materia productiva, el Cuerpo aprobó el Dictamen de origen Provincia Grande, impulsado por el concejal Jonatan Bogado, mediante el cual se crea el programa “RGA Avícola”, iniciativa que apunta a generar una herramienta municipal destinada a acompañar y promover la actividad avícola en Río Grande, fortaleciendo las posibilidades de desarrollo de la producción local, como así también se aprobó la creación e implementación del “Sello Avícola RGA”, iniciativa que recibió modificaciones durante su tratamiento legislativo.

La propuesta busca establecer una identificación para la producción avícola local, promoviendo el reconocimiento de los productos generados en la ciudad y contribuyendo al fortalecimiento de la actividad productiva.

Protección de Punta Popper

En materia ambiental, los concejales aprobaron el Dictamen presentado por el concejal Walter Abregú, iniciativa que establece la creación de un Programa de Mantenimiento y Protección Ambiental Sostenible de la Reserva Natural Urbana Punta Popper y su área intermareal, de esta manera, el Concejo Deliberante incorpora una herramienta orientada a preservar este sector natural de la ciudad, promoviendo acciones vinculadas con su mantenimiento, protección y conservación ambiental.

“Apaga para conectar”: uso responsable de la energía

Asimismo, se aprobó el Dictamen impulsado por el concejal Abregú, se aprobó la creación del programa municipal “Apaga para Conectar”.

La propuesta incorpora una política destinada a promover hábitos vinculados con el uso responsable de la energía y la concientización sobre el consumo energético.

Accesibilidad y derechos de las personas con movilidad reducida

Otro de los proyectos aprobados fue el Dictamen de la concejal Arce, iniciativa que establece regulaciones vinculadas a la libre circulación y el estacionamiento de personas con movilidad reducida, incorporando modificaciones durante su tratamiento.

Prevención del congelamiento de agua

Impulsado por la concejal Vargas, del bloque Somos Fueguinos, se aprobó la creación de un Programa Municipal de Saneamiento Sanitario para la Prevención del Congelamiento de Agua. Iniciativa que incorpora una herramienta de prevención frente a una problemática asociada a las bajas temperaturas que afectan a la ciudad durante el período invernal.