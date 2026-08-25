RÍO GRANDE AVANZA EN LA PRODUCCIÓN LOCAL DE FRUTILLAS

Rio Grande 25/08/2026.- El Municipio, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo y en articulación con Río Grande Activa, inició una experiencia de producción de frutillas que cuenta con el acompañamiento del INTA. La iniciativa permitirá evaluar el desarrollo de este cultivo en las condiciones locales, generar conocimientos y avanzar en la multiplicación de plantines adaptados al clima fueguino. Con este proyecto, se busca acompañar a productores interesados en incorporar esta producción y fortalecer nuevas oportunidades para el desarrollo económico local.

El Municipio de Río Grande, en articulación con Río Grande Activa y con el acompañamiento del INTA, lleva adelante la primera experiencia de producción y multiplicación de frutillas en el ámbito municipal, con el objetivo de avanzar en el desarrollo local de este cultivo y generar nuevas capacidades vinculadas a su producción en la región.

Para esta primera etapa, se adquirieron 2.000 plantines de la variedad San Andreas, que serán cultivados tanto en el invernadero municipal como en el nuevo vivero que se encuentra en desarrollo en la Chacra Agroexperimental “Germán Asencio”.

A partir de estos plantines, se buscará obtener frutos, evaluar su adaptación a las condiciones productivas locales y avanzar en su multiplicación. De esta manera, se proyecta consolidar un centro de multiplicación local de plantines que permita reducir progresivamente la dependencia de su adquisición en otras regiones, como la Patagonia Norte.

La iniciativa permitirá que los productores de Río Grande y de la provincia puedan acceder durante gran parte del año a plantines de frutilla adaptados a las condiciones climáticas fueguinas, facilitando así la incorporación y el desarrollo de este cultivo.

La producción contempla la implementación de riego por goteo, una técnica que permite optimizar el uso del agua y garantizar un manejo eficiente y responsable del cultivo. Asimismo, se utilizará turba como sustrato y mulching para acompañar el desarrollo de las plantas.

Esta experiencia, que cuenta con el acompañamiento técnico del INTA, busca generar información y conocimientos sobre el comportamiento de las distintas variedades en Tierra del Fuego y poner en valor el potencial que presenta la producción de frutillas en la provincia.

Se trata de un cultivo que podría desarrollarse favorablemente bajo las condiciones locales y que, además, permitiría dar respuesta a una demanda que actualmente no se encuentra plenamente satisfecha en el mercado. En este sentido, el desarrollo de una producción local de frutillas representa una nueva oportunidad productiva, con potencial de crecimiento no sólo para el abastecimiento de Río Grande y del mercado provincial, sino también para explorar nuevos canales de comercialización vinculados a la actividad turística y al abastecimiento de cruceros.

Cabe destacar que la Chacra Agroexperimental “Germán Asencio” es un espacio impulsado por el Municipio destinado a la investigación, experimentación, capacitación y transferencia de conocimientos vinculados a la producción local de alimentos. A través de este tipo de iniciativas y del trabajo articulado con instituciones especializadas, se busca generar nuevas herramientas y oportunidades para fortalecer a los productores y continuar ampliando las capacidades productivas de Río Grande.