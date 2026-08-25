“PENSAR EN VOZ ALTA”: UNA PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO Y LA REFLEXIÓN DE LAS JUVENTUDES

Rio Grande 25/08/2026.- La iniciativa forma parte del Programa Municipal de Salud Mental y está destinada a jóvenes de entre 18 y 30 años. A través de tres encuentros reflexivos, se generará un espacio de intercambio y diálogo para abordar diferentes miradas sobre el mundo, la existencia y la vida cotidiana.

El Municipio de Río Grande invita a las y los jóvenes de la ciudad a participar de “Pensar en Voz Alta”, una nueva propuesta que se desarrollará en el marco del Programa Municipal de Salud Mental.

Se trata de una mateada filosófica destinada a personas de entre 18 y 30 años, pensada como un espacio de encuentro, escucha e intercambio donde las y los participantes podrán compartir ideas, preguntas y reflexiones en torno a distintas temáticas vinculadas a la existencia y a la manera en que transitamos y comprendemos el mundo.

La iniciativa contempla encuentros reflexivos que buscarán promover el diálogo y la construcción colectiva, recuperando la palabra como una herramienta para expresar inquietudes, intercambiar diferentes puntos de vista y generar nuevas formas de pensar aquello que atraviesa la vida cotidiana.

El primer encuentro se llevará adelante el jueves 27 de agosto, a las 15 horas, en Isla de los Estados 1195.

A través del Programa Municipal de Salud Mental, el Municipio continúa generando propuestas destinadas a las juventudes riograndenses, promoviendo espacios de participación, escucha y encuentro que contribuyan al bienestar integral y al fortalecimiento de los vínculos comunitarios.