Paro docente por tiempo indeterminado: Catena denuncia desfinanciamiento y ataque a la educación pública

Rio Grande 27/08/2026.- El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), encabezado por Horacio Catena, ratificó la continuidad del paro por tiempo indeterminado en Tierra del Fuego. La medida responde a un año y medio de cierre de paritarias por decreto, descuentos salariales y propuestas insuficientes del Ejecutivo provincial.

Una propuesta insuficiente

Catena explicó que la última oferta del Gobierno fue apenas una hora cátedra adicional en enero, sobre una propuesta previa de $59.000:

“Si era insuficiente antes, va a ser insuficiente ahora”.

“No vamos a levantar la huelga hasta que haya una propuesta digna, que llegue a jubilados y trabajadores en actividad, y que nos devuelvan hasta el último día descontado”.

El desfinanciamiento educativo

En la Legislatura, el gremio expuso el impacto de las políticas nacionales en la provincia:

“Hemos mostrado la cantidad de millones de pesos que perdió la educación técnica en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia”.

“Las familias han perdido poder adquisitivo, cientos de trabajadores perdieron el empleo y los pibes ya no tienen garantizada ni la comida”.

Catena denunció que el sector más reaccionario de la política provincial apoya al gobierno nacional “a palo y decreto”, y reafirmó que el sindicato no será domesticado por ningún legislador.

Críticas a La Libertad Avanza

El dirigente fue categórico:

“La Libertad Avanza es un cachivache político, son despreciables porque son la vieja política, la casta, la oligarquía”.

“Le ofrecen a los pibes pobres zapatillas nuevas que les regalan empresarios amigos, mientras desfinancian la educación”.

“Quieren transformar la educación pública en un servicio arancelado, para que vuelva a ser de los ricos y el pobrerío se conforme con ser mínimamente alfabetizado”.

Financiamiento educativo y propuestas

Catena sostuvo que es viable discutir un proyecto de financiamiento educativo:

“No tenemos la pretensión de que sea el nuestro, puede haber uno mejor o peor. Lo que no se puede negar es que el sistema educativo necesita financiamiento”.

“Los únicos que mostramos las escuelas sin hacer y los problemas del sistema educativo somos los docentes”.

Respecto a la propuesta de sumar intendentes y tocar la coparticipación, señaló que puede ser discutible en otro momento político, pero que hoy la prioridad es sacar de la emergencia a la educación pública.

Conclusión

El paro docente en Tierra del Fuego se consolida como una respuesta a la precarización y al desfinanciamiento del sistema educativo. Catena denuncia que el Gobierno provincial y los sectores aliados a La Libertad Avanza buscan domesticar al sindicalismo y arancelar la educación pública. Frente a ello, el SUTEF reafirma su lucha: “Vamos a luchar hasta que se vayan de este país”.