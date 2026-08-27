Paro de 48 hs en universidades por incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

Argentina 27/08/2026.- La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales, junto a la Conadu, llevará a cabo este jueves y viernes la novena medida de fuerza del año, luego de que la audiencia convocada por la Justicia entre el Gobierno y las universidades no lograra destrabar el conflicto, en un reclamo que ya acumula 300 días sin respuestas favorables.

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) ratificó el paro nacional de 48 horas para este jueves 27 y viernes 28 de agosto, en reclamo por el efectivo cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida de fuerza, que se realiza junto al gremio docente Conadu, será la novena del año y la segunda del mes de agosto —la anterior fue el día 12— y se enmarca en un conflicto que ya lleva 300 días sin que el Gobierno de Javier Milei cumpla con la norma sancionada por el Congreso.

La decisión se tomó luego de que la semana pasada la Justicia convocara al Gobierno y a las universidades a una audiencia para intentar destrabar el conflicto, impulsada a partir de un pedido de la Universidad de Buenos Aires (UBA), pero el encuentro no logró acercar posiciones.

«Concluida la reunión del Frente Sindical Universitario con el CIN y la FUA, sin respuestas favorables, la FATUN ratifica el Paro Nacional», señaló el gremio en un comunicado, en referencia al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), que también renovaron el reclamo.

El conflicto universitario viene escalando desde principios de año. En marzo y abril se realizaron paros los días 16 y 31 de marzo, y el 8, 17 y 23 de abril. En mayo hubo un paro de 24 horas el día 29, y en junio otro de 48 horas los días 3 y 4. Además, el 12 de mayo se llevó a cabo la cuarta Marcha Federal Universitaria.

Con esta nueva medida, los gremios buscan presionar al Ejecutivo para que asigne los fondos necesarios para garantizar el funcionamiento de las casas de altos estudios, en medio de un creciente reclamo por el desfinanciamiento del sistema universitario público.

(InfoGEI)