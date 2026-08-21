Para avanzar en tres proyectos de ordenanza El Concejo Deliberante realizó una Audiencia Pública

Rio Grande 21/08/2026.- La instancia participativa se desarrolló este jueves 20 de agosto en el Museo Municipal Virginia Choquintel, donde se abordaron tres iniciativas que cuentan con aprobación en primera lectura y que continuarán su análisis antes de su eventual tratamiento definitivo en la próxima sesión.

La audiencia se desarrolló conforme a lo establecido y constituyó una instancia para que los distintos actores vinculados a las iniciativas pudieran expresar sus consideraciones y aportar elementos al análisis legislativo previo a la definición de los proyectos.

Entre las iniciativas abordadas, se analizó el proyecto de ordenanza sobre la creación de un camping municipal para casas rodantes, impulsado por los concejales del interbloque Vargas/Ybars.

También se trató la desafectación de un espacio verde ubicado en la Sección F, Macizo 40, Parcela TF-2-18-99, para su afectación al dominio privado del Municipio de Río Grande.

Finalmente, se abordó el proyecto que propone desafectar un espacio verde ubicado en la Sección Y, Macizo 97, Parcela 2, y adjudicarlo al Club Social, Deportivo y Cultural Sacachispas Río Grande.

Zamora destacó la participación de vecinos e instituciones

Al finalizar la Audiencia Pública, la presidenta del Concejo Deliberante, concejal Guadalupe Zamora, realizó un análisis y en este marco destacó la “importancia de generar estos espacios de participación ciudadana y escuchar de manera directa a quienes están vinculados con las iniciativas”.

En este marco, señaló que “fue muy importante que en esta audiencia pública pudiéramos escuchar a las autoridades y vecinos referentes del Club Sacachispas”, señaló Zamora, quien remarcó el crecimiento que “viene teniendo la institución deportiva y la necesidad de acompañar ese proceso desde el Estado municipal”.

En este sentido, sostuvo que “entendemos que es una institución que está creciendo en nuestra ciudad y que la ciudad también debe acompañarlos”, al tiempo que puso en valor el trabajo que “desarrolla el club en materia deportiva y de formación de niños y jóvenes”.

La edil consideró además que la iniciativa vinculada al Club Sacachispas representa una “oportunidad para contribuir al desarrollo y crecimiento de la zona sur de Río Grande”, destacando el impacto que “puede generar el fortalecimiento de las instituciones deportivas en el entramado social de la ciudad”.

Por otra parte, Zamora resaltó la participación de los productores vinculados al barrio Apymema, quienes plantearon durante la audiencia la “necesidad de contar con certezas respecto de la situación jurídica de los espacios donde desarrollan sus actividades”, explicó.

En este sentido, sostuvo que “la instancia de audiencia pública permitió conocer de primera mano las necesidades de los vecinos y avanzar en el análisis de herramientas legislativas que permitan brindar respuestas concretas”.

“Como Cuerpo de Concejales tenemos la responsabilidad de poder generar esta herramienta legislativa para que finalmente nuestros vecinos puedan seguir fortaleciendo el desarrollo productivo de nuestra ciudad”, afirmó la edil.

Los proyectos continuarán en análisis

Respecto de los próximos pasos del proceso legislativo, la presidenta del Concejo Deliberante adelantó que “seguramente vamos a continuar el análisis en estos próximos días para ver si podemos ingresar ya el tratamiento definitivo en la próxima sesión, que queda dentro de muy poquitos días”, indicó Zamora.