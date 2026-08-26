MARTÍN PÉREZ: EL INTENDENTE ACOMPAÑÓ A JUDOCAS Y SUS FAMILIAS EN EL DOJO MUNICIPAL

Rio Grande 26/08/2026.- El intendente Martín Perez compartió un encuentro con quienes forman parte de las Escuelas Deportivas Municipales de Judo, una disciplina que actualmente reúne a más de 100 niños, niñas, jóvenes y adultos en distintos espacios de la ciudad. Perez destacó a deportistas que recientemente representaron a Río Grande en competencias nacionales e internacionales y a quienes se preparan para nuevos desafíos.

El intendente Martín Perez acompañó una jornada de las Escuelas Deportivas Municipales de Judo, donde compartió un encuentro con niños, niñas, jóvenes, adultos y sus familias. Durante el encuentro, el Intendente felicitó a deportistas que recientemente representaron a la ciudad en competencias desarrolladas en Punta Arenas (Chile) y Carlos Paz (Córdoba), así como a quienes se preparan para competir próximamente en la ciudad de Buenos Aires.

Al respecto, el gerente de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, Sebastián Bendaña, destacó que “hoy tenemos más de 100 personas practicando judo, desde niños y niñas de 4 años hasta adultos, y desde el inicio de nuestra gestión hemos incrementado la cantidad de espacios donde se desarrolla esta disciplina”.

Actualmente, además del Dojo Municipal de Alberdi, las actividades se llevan adelante en el Gimnasio de Escuelas Deportivas, ubicado en calle Roldán, y en el Gimnasio Comunitario de Chacra IV, ampliando las posibilidades de acceso a esta práctica para vecinos y vecinas de distintos puntos de la ciudad.

Bendaña remarcó que “el Municipio de Río Grande es el único que mantiene plenamente esta actividad y todo lo referido a la práctica del judo se desarrolla en espacios municipales”. En ese marco, sostuvo que la visita del Intendente tuvo como objetivo “reafirmar el compromiso que asumimos desde el inicio de la gestión: seguir acompañando a nuestros deportistas, garantizando espacios para que puedan desarrollarse”.

Asimismo, el Gerente de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo puso en valor la dimensión formativa de esta disciplina y expresó que “el judo, como muchos deportes de combate, transmite valores fundamentales como el respeto, la disciplina y las normas de conducta. Eso es algo que valoramos profundamente, además de todo lo que representa desde lo deportivo”.

Finalmente, Bendaña destacó la participación de las familias durante la jornada y afirmó que “siempre buscamos que estas actividades se desarrollen de manera integrada. Por eso es tan importante que las familias acompañen a los más chicos y sean parte de estos espacios, porque entendemos que el deporte educa, forma y contribuye a construir una comunidad más saludable”.