LEGISLATURA: Comisiones parlamentarias evaluarán alternativas para garantizar los recursos al sistema educativo provincial

Ushuaia 26/08/2026.- La Legislatura fueguina recibió este mediodía a referentes del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF). En la reunión abordaron el escenario “complejo” que atraviesa el sector docente en Tierra del Fuego. Raúl von der Thusen señaló que el panorama obedece a una “situación salarial, que no solamente afecta al sector docente, sino también a todo el sector de los trabajadores públicos de esta provincia”.

Durante el intercambio detallaron “con números reales lo que viene sucediendo respecto de la paritaria salarial” en Tierra del Fuego y “la situación económica que se atraviesa a nivel nacional”, dijo Von der Thusen a Prensa Legislativa este mediodía.

El legislador agregó que “el Gobierno nacional ha recortado más de 17 programas económicos para la provincia que hoy están afectando en gran medida el desarrollo normal de las actividades”, en particular al sector educativo. Adelantó que “desde esta Legislatura, a través de las comisiones de Educación y de Economía y Presupuesto, vamos a convocar a una próxima reunión donde se van a tratar dos asuntos que tienen estado parlamentario”.

Entre los proyectos se destaca uno del Poder Ejecutivo provincial y otro, interbloque para financiar el sistema educativo”. En este sentido, explicó que será en base a los “recursos que hoy ya existen en la provincia pero con un nuevo reordenamiento de partidas y de presupuesto para el próximo año”. Aseguró que el debate por el Presupuesto 2027, que iniciará en septiembre, “va a ser muy importante”.

El referente parlamentario del bloque Somos Fueguinos recordó que hasta el 31 de agosto próximo, el Gobierno fueguino debe presentar ante la Legislatura el proyecto de ley de Presupuesto para el año siguiente. “Le vamos a dar mucha importancia al análisis de este proyecto” para dar cumplimiento a los “servicios básicos”, entre ellos, la educación. “No lo dice Von der Thusen ni lo dice un legislador, lo manda la Constitución, esos servicios son la educación, la salud y la seguridad”, aseguró.

“Quizás lo que hay es una posición dispar en relación a cómo se van a conseguir esos recursos, cómo se va a redistribuir el presupuesto para el próximo año, pero creo que nadie está en desacuerdo con que se tiene que generar una herramienta legislativa y económica para financiar lo que respecta a la educación”.

Además también abordaron la cuestión sanitaria y la seguridad: “Están atravesando una situación también muy compleja”

Respecto de la masa salarial, Von der Thusen señaló que “han quedado muy atrasados, vienen con un retraso del 2022, 2023 con la explosión con respecto a la inflación”. Frente a la realidad que vive la Argentina, el legislador dijo: “Lamentablemente el salario público no se ha podido recomponer de aquella vez”.

Del encuentro participaron los legisladores Federico Sciurano (FORJA); Juan Carlos Pino y Tomás García (PJ), Pablo Villegas y Damián Löffler (MPF); Luciano Selzer (LLA); Raúl von der Thusen y Jorge Lechman (SF) y las legisladoras María Victoria Vuoto (PJ), Gisela Dos Santos (ST) y María Laura Colazo (PV).