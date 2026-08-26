LEGISLATURA: Basset abogó por un feminismo integrativo, “las mujeres necesitamos trabajar de la mano con los hombres”

Ushuaia 26/08/2026.- El recinto de sesiones de la Legislatura fue el lugar propicio para la presentación del libro “Superando Desafíos: Un abordaje integral sobre la mujer en clave de derechos humanos”, obra de la abogada y doctora Úrsula Basset. El encuentro, presidido por la vicegobernadora Mónica Urquiza, contó con la presencia y coordinación de la legisladora Natalia Gracianía (LLA).

La abogada Basset presentó la segunda edición de su libro Superando desafíos, acompañada por autoridades locales en un fuerte llamado a la colaboración, la revalorización del cuidado y la sensibilidad social.

La legisladora Natalia Gracianía ofreció un discurso reflexivo que sentó las bases del debate. Alertó sobre la existencia de una «violencia simbólica» que invisibiliza a amplios sectores femeninos debido a la actitud de aquellos colectivos que «han creído que podían arrogarse la representatividad de todas las mujeres», y caen en el error de plantear las características y condiciones propias de la mujer «como si fuera una desventaja».

En contraposición, instó a quienes ocupan puestos decisorios a asumir la responsabilidad de generar condiciones reales de igualdad y apoyo, pidió entender la labor social «no como un enfrentamiento entre hombres y mujeres, sino como la posibilidad de construir entre todos una sociedad más justa, más libre y sensible a las necesidades de todos, poniendo el foco en aquellas personas que más asistencia necesitan».

Gracianía agradeció a la Fundación Konrad Adenauer por su aporte al publicar este material en formato papel; lo consideró una herramienta y un «disparador» indispensable para repensar colectivamente y humanizar nuestra convivencia social.

Úrsula Basset disertó sobre las temáticas de su obra y en diálogo con Prensa Legislativa amplió sobre el feminismo humanista e integrador.

“En esta obra, nos propusimos reflexionar sobre los desafíos actuales que enfrenta el debate sobre la mujer en clave de derechos humanos. Comenzamos analizando los distintos tipos de feminismos y los principales derechos garantizados dentro del sistema internacional. Luego, abordamos problemáticas sumamente dolorosas y vigentes, como la violencia de género en general y algunas de sus manifestaciones específicas, como la violencia obstétrica y la violencia simbólica. También analizamos temas muy dramáticos como la trata de personas y las tareas de cuidado que recaen sobre la mujer”, detalló la autora.

“Lo que buscamos,- aseguró- con este recorrido es acompañar el debate actual y abrir la puerta a una visión integral del feminismo, una perspectiva que verdaderamente tenga en cuenta los proyectos de vida singulares de cada mujer”.

«Buscamos ofrecer una visión integral del feminismo que tenga en cuenta los proyectos de vida de cada mujer”, dijo Basset. “El protagonismo creciente que la mujer va adquiriendo en la vida social, lo vemos en nuestro entorno inmediato hoy aquí: la Vicegobernadora es mujer y preside esta institución; me invita otra mujer, la legisladora Natalia Gracianía; vengo por recomendación de otra colega abogada que también trabaja, la dra. Andrea Jofré; la fundación de lucha contra la trata está coordinada por mujeres, yo misma soy mujer y todo nuestro grupo de investigación está integrado por mujeres”, destacó, y manifestó que se trata de una demostración de la inserción en la esfera pública con “altos niveles de compromiso”.

El rol de la mujer convive directamente con el hecho de que estas mujeres tienen familias y vidas privadas, analizó. “Consideramos sumamente interesante que el feminismo sea capaz de recoger y acompañar ambas dimensiones; no solo la pública, que suele ser muy atractiva y llamativa socialmente, sino también la dimensión privada que no debería quedar desprotegida por ello”.

Úrsula Basset aseveró que se trabaja con firmeza sobre la idea de la discriminación simbólica. “Queremos visibilizar a todas las mujeres; tanto a las que ocupan cargos destacados como a las que están en sus hogares, a las que deciden libremente ser madres y a las que sostienen silenciosamente el tejido de la sociedad con trabajos que, aunque no parezcan impresionantes a nivel de la vida social, resultan indispensables. Todas ellas merecen exactamente el mismo reconocimiento y acompañamiento, sin ningún tipo de discriminación”, enfatizó.

“Abogamos por un feminismo no confrontativo, un enfoque que busque la integración de todas las personas en la vida social y que sea netamente colaborativo. Las mujeres necesitamos trabajar de la mano con los hombres, y ellos con nosotras, para que todos juntos podamos trabajar por una vida mejor. No se trata de buscar la confrontación, sino la colaboración y la integración social”.

“Se habla muy poco en el espacio social sobre el valor de la maternidad libremente elegida. Muchas mujeres que deciden ser madres o que asumen el cuidado de sus madres mayores o de sus niños se encuentran solas y desamparadas ante estas inmensas responsabilidades de cuidado. Nuestro objetivo fundamental es acompañar a la mujer en toda su trayectoria vital”, cerró.

El rol de la Fundación Konrad Adenauer

La Fundación Konrad Adenauer cumple un rol clave de difusión y apoyo institucional al hacer posible que la obra «Superando desafíos» llegue de forma física a todas las personas interesadas. Su función principal consiste en aportar estas ideas a la sociedad a través de la publicación del libro en formato papel. El objetivo primordial de este aporte es facilitar el acceso directo al material académico y reflexivo para que no se limite a quedar guardado en una biblioteca o en un hogar, sino que actúe como un «disparador» dinámico que invite a repensar, debatir y construir activamente una sociedad más justa, libre y humana para todos.