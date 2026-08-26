El tamborilero que enseñó al mundo a bailar candombe: la historia de Ruben Rada

MONTEVIDEO.26/08/2026.- Omar Ruben Rada Silva, inmortalizado por generaciones simplemente como «El Negro» Rada, representa una de las figuras más vanguardistas e influyentes de la música popular del Río de la Plata. Nacido en el barrio Palermo de Montevideo el 16 de julio de 1943, su vida estuvo marcada por la superación de barreras raciales y sociales a fuerza de carisma, virtuosismo vocal y un olfato rítmico inigualable. Hoy ya no está con nosotros pero su música quedará para siempre en nuestras mentes y nuestros corazones.

Los primeros repiques y el invento del «candombe-beat»

La relación de Rada con el tambor comenzó a los 10 años en la comparsa Morenada y continuó a los 15 en la murga La Nueva Milonga. Bajo el seudónimo de «Richie Silver», dio sus primeros pasos profesionales al frente de Los Hot Blowers a los 17 años.

Sin embargo, su verdadero hito llegó a finales de los sesenta y principios de los setenta. Junto a referentes como Eduardo Mateo en El Kinto, y más tarde al frente de la mítica formación Tótem, Rada fue el principal arquitecto del «candombe-beat». Esta corriente revolucionaria logró fusionar la tradición afrouruguaya del tamboril con el rock and roll, la psicodelia y el pop de la época. Canciones emblemáticas como «Dedos» o «Biafra» se convirtieron en himnos instantáneos de la juventud sudamericana.

Proyección internacional y consagración

Durante la segunda mitad de la década de 1970, su talento trascendió fronteras. Tras radicarse temporalmente en Estados Unidos, formó parte del proyecto Opa junto a Hugo y Osvaldo Fattoruso, dejando una marca imborrable en el jazz fusión internacional con producciones como Magic Time y el clásico «Montevideo».

Posteriormente, su etapa en Argentina durante los años 80 consolidó su estrellato popular. Discos como La Banda, Adar Nebur y La yapla mata proyectaron temas inolvidables como «Rock de la calle» y «Candombe para Gardel».

Abajo, Rubén Rada y OPA