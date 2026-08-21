EL MUNICIPIO Y LA UTN FORTALECEN EL DESARROLLO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE EMPRENDEDORES

Rio Grande 21/08/2026.- Ambas instituciones firmaron un convenio marco de cooperación para profundizar el trabajo conjunto en materia de formación laboral, emprendedurismo y acompañamiento a proyectos productivos de la ciudad.

La firma estuvo encabezada por el secretario de Desarrollo Productivo, Lic. Facundo Armas, y el decano de la UTN Facultad Regional Tierra del Fuego, Ing. Francisco Javier Álvarez. También participaron la directora de Desarrollo Local, Ornela Antonio, y secretarios que integran el equipo de gestión de la Universidad.

El convenio formaliza una línea de trabajo que el Municipio y la UTN vienen desarrollando de manera conjunta y permitirá avanzar en acciones de capacitación, seminarios, talleres, jornadas, mentorías y otras propuestas académicas y técnicas destinadas a emprendedores, emprendedoras y actores del entramado productivo local, profundizando una agenda común de formación y acompañamiento.

Asimismo, uno de los aspectos centrales del acuerdo es el acompañamiento de la Universidad Tecnológica Nacional en la certificación de las propuestas formativas de la Escuela Municipal de Emprendedores, de acuerdo con los criterios académicos y administrativos que establezcan ambas instituciones.

Otra de las líneas de trabajo que contempla el acuerdo es la articulación con la cátedra de Emprendedorismo de la UTN, a través de un proyecto de extensión e investigación que permitirá vincular a estudiantes universitarios con emprendimientos y proyectos productivos de Río Grande. La iniciativa busca abordar situaciones concretas, identificar oportunidades de mejora y poner los conocimientos adquiridos durante la formación académica al servicio de proyectos reales de la ciudad.

En el marco de la firma, también se realizó el lanzamiento del primer streaming de “Emprender desde el Sur”, una nueva propuesta destinada a visibilizar y acompañar el trabajo de emprendedores y emprendedoras locales. Los programas serán posteriormente adaptados a formato podcasts para una mayor difusión.

La Escuela Municipal de Emprendedores es una política que el Municipio desarrolla de manera articulada entre la Secretaría de Desarrollo Productivo, la Secretaría de Gestión Ciudadana y la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, con una estrategia que busca ampliar los espacios de formación y acompañar a emprendedores y emprendedoras en las distintas etapas de sus proyectos, desde una idea inicial hasta su consolidación como una PyME, comercio o unidades productivas sostenibles.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Productivo, Lic. Facundo Armas, expresó que “este convenio permite institucionalizar un trabajo que venimos construyendo hace tiempo con la Universidad y dar un paso más en la calidad de la formación que ofrecemos desde la Escuela Municipal de Emprendedores. Que un vecino pueda aprender un oficio, incorporar herramientas para emprender y además contar con una certificación respaldada por la UTN es muy importante para la educación no formal de nuestra ciudad”.

Armas sostuvo que “en este contexto económico tenemos que generar herramientas concretas que amplíen las oportunidades de los riograndenses. Emprender implica asumir riesgos y por eso buscamos construir un ecosistema que acompañe, forme y permita tomar mejores decisiones. Pero también queremos que quien aprende un oficio encuentre una herramienta para trabajar, generar un ingreso o transformar ese conocimiento en un proyecto productivo”.

Finalmente, destacó que “la Escuela Municipal de Emprendedores no es una suma de cursos aislados. Hay una estrategia planificada entre distintas áreas del Municipio para acompañar trayectorias, vincular formación laboral con emprendedurismo y generar oportunidades para personas de distintas edades, diversidades y momentos de desarrollo de sus proyectos. Queremos que cada capacitación pueda ser el comienzo de un recorrido y no solamente una instancia que termina con un curso”.