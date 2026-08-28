EL MUNICIPIO INVITA A PARTICIPAR DEL 5° ENCUENTRO DE “RONDAS PARA CONSTRUIR FUTURO JUNTAS”

Rio Grande 27/08/2026.- El Municipio de Río Grande llevará adelante el quinto y último encuentro de “Rondas para Construir Futuro Juntas”, una propuesta impulsada por la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario que generó espacios de escucha, acompañamiento, aprendizaje y construcción colectiva entre mujeres y diversidades de la ciudad.

Luego de cuatro encuentros, el ciclo culminará con la ronda denominada “Crecer con otras”, una jornada orientada a reflexionar sobre la importancia de construir redes, compartir saberes y reconocer los aportes que cada persona puede realizar dentro de un proyecto colectivo.

A lo largo de las distintas instancias, las participantes trabajaron sobre el reconocimiento de sus capacidades, la organización de la economía cotidiana, la construcción de proyectos y herramientas de comunicación para poner en valor aquello que hacen.

Como parte de este último encuentro participará Vioché, un ensamble de cuerdas de Río Grande, cuyas integrantes compartirán su experiencia de trabajo conjunto, los distintos roles que desempeñan y cómo lograron complementarse para construir un proyecto en común. Además, acompañarán la jornada con parte de su propuesta musical.

La actividad se realizará este jueves 27 de agosto, de 13:30 a 16 horas, en el Espacio Tecnológico, ubicado en Pellegrini 520. Habrá un espacio de cuidados para las infancias y se invita a las participantes a llevar su mate.

De esta manera, el Municipio continúa generando espacios que promueven el acompañamiento, la construcción de redes y el desarrollo de herramientas para fortalecer los proyectos personales y colectivos.