EL MUNICIPIO IMPULSÓ UNA JORNADA DE PREVENCIÓN EN LA PLANTA DE FAENA

Rio Grande 25/08/2026.- En el marco del Día del Vacunador y la Vacunadora, el Municipio de Río Grande llevó adelante una jornada de vacunación destinada al personal de la Planta Municipal de Faena. La iniciativa forma parte de las acciones que se impulsan para acercar herramientas de prevención y cuidado de la salud a las y los trabajadores.

A través de la Secretaría de Salud, la jornada se desarrolló mediante un dispositivo de vacunación extramuro, facilitando el acceso a la inmunización en el propio ámbito laboral.

La propuesta permitió fortalecer las acciones de cuidado y prevención, al tiempo que puso en valor el trabajo que realizan diariamente las y los vacunadores para garantizar la inmunización en las distintas etapas de la vida.

Cada 26 de agosto se celebra en Argentina el Día del Vacunador y la Vacunadora, una fecha que reconoce la labor de quienes cumplen un rol esencial en la prevención de enfermedades y en el cuidado de la salud de toda la comunidad.

Su tarea trasciende la aplicación de vacunas, ya que también implica informar, acompañar a las familias, promover hábitos saludables y contribuir a que cada vez más personas cuenten con las herramientas necesarias para el cuidado de su salud.

En este marco, el Municipio de Río Grande reconoce y agradece el compromiso, la responsabilidad y la dedicación de las y los vacunadores que, con su trabajo cotidiano, contribuyen a construir una comunidad más protegida y saludable.