EL MUNICIPIO IMPULSÓ UNA JORNADA DE PREVENCIÓN EN LA PLANTA DE FAENA

A través de la Secretaría de Salud, la jornada se desarrolló mediante un dispositivo de vacunación extramuro, facilitando el acceso a la inmunización en el propio ámbito laboral.
La propuesta permitió fortalecer las acciones de cuidado y prevención, al tiempo que puso en valor el trabajo que realizan diariamente las y los vacunadores para garantizar la inmunización en las distintas etapas de la vida.
Cada 26 de agosto se celebra en Argentina el Día del Vacunador y la Vacunadora, una fecha que reconoce la labor de quienes cumplen un rol esencial en la prevención de enfermedades y en el cuidado de la salud de toda la comunidad.
Su tarea trasciende la aplicación de vacunas, ya que también implica informar, acompañar a las familias, promover hábitos saludables y contribuir a que cada vez más personas cuenten con las herramientas necesarias para el cuidado de su salud.
En este marco, el Municipio de Río Grande reconoce y agradece el compromiso, la responsabilidad y la dedicación de las y los vacunadores que, con su trabajo cotidiano, contribuyen a construir una comunidad más protegida y saludable.