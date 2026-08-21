EL MUNICIPIO ACOMPAÑA AL CLUB SOCIAL EN LA CELEBRACIÓN DE SUS 90 AÑOS

Rio Grande 21/08/2026.- En el marco del 90° aniversario del Club Social de Río Grande, el intendente Martín Perez, junto al secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, recibió a integrantes de la actual Comisión Directiva de la histórica institución. Durante el encuentro dialogaron sobre las actividades previstas para conmemorar nueve décadas de trayectoria y destacaron el lugar que ocupa el Club en la historia y la vida social de la ciudad.

Participaron de la reunión el presidente del Club Social, Héctor Austin; el tesorero, Benigno “Coco” Sevillano; el secretario, José Calixto; los vocales titulares Jorge Mojan y Sebastián Marchissio; y el vocal suplente Jorge Moreno, quienes se encuentran trabajando en la organización de las distintas propuestas previstas en el marco del aniversario.

La reunión permitió abordar las actividades que se llevarán adelante con motivo de esta importante celebración, así como poner en valor el trabajo que la institución ha desarrollado a lo largo de estos 90 años, acompañando distintas etapas del crecimiento de Río Grande.

Como parte de las celebraciones, este sábado se realizará en las instalaciones del Club Social una muestra fotográfica que recorrerá diferentes momentos de su historia. La propuesta es organizada de manera articulada entre la institución y las áreas municipales de Comercio e Industria y de Cultura, con el objetivo de recuperar y compartir con la comunidad parte del patrimonio histórico y social del Club.

Asimismo, durante la noche se llevará adelante una cena homenaje destinada a familias históricas, socios, socias y amigos de la institución, generando un espacio de encuentro para reconocer a quienes formaron y forman parte de sus nueve décadas de vida.

Desde el Municipio de Río Grande se continúa acompañando a las instituciones históricas de la ciudad, reconociendo su aporte a la construcción de la identidad riograndense y fortaleciendo el trabajo conjunto para preservar y transmitir la memoria colectiva de la comunidad.

A 90 años de su creación, el Club Social de Río Grande celebra una trayectoria profundamente ligada a la historia de la ciudad y de generaciones de vecinos y vecinas que han sido parte de esta emblemática institución.