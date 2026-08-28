EL INTENDENTE ACOMPAÑÓ EL ÚLTIMO ENCUENTRO DE “RONDAS PARA CONSTRUIR FUTURO JUNTAS”

Rio Grande 28/08/2026.- La jornada organizada por la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, reunió durante dos meses a vecinas de la ciudad en un espacio de encuentro e intercambio de experiencias, conocimientos y herramientas prácticas para su desarrollo personal, comunitario y económico.

El intendente Martín Perez acompañó el último encuentro de “Rondas para Construir Futuro Juntas”, una propuesta que buscó acompañar a mujeres y diversidades frente al contexto social y económico actual, promoviendo el encuentro, el fortalecimiento personal y la construcción de lazos comunitarios.

Durante los últimos dos meses, y con la participación sostenida de más de 50 personas, se trabajó en torno a diversas temáticas vinculadas al fortalecimiento de las capacidades y la confianza personal, así como la incorporación de herramientas para una mejor organización de la economía personal y familiar.

La propuesta surgió a partir del trabajo cotidiano que realizan las distintas áreas de la Secretaría, donde se identifican los desafíos que atraviesan muchas familias y cómo estos impactan no sólo en la economía del hogar, sino también en el bienestar emocional, los vínculos y la posibilidad de proyectar nuevos objetivos.

Al respecto, el intendente Martín Perez, destacó que “me parece muy valioso lo que están haciendo en este espacio porque va en contracorriente con la lógica actual y creo que tenemos que tratar de demostrar la esencia de esta ciudad. Río Grande siempre ha luchado contra la adversidad y ha salido adelante. Hemos atravesado momentos muy duros y, sin embargo, la ciudad siguió adelante por la fuerza de su gente, por el empuje que ponemos todos los días y por saber que vivimos en un lugar donde la adversidad es parte de nuestro entorno”.

En la misma línea, Perez subrayó que “hay una fuerza que está dentro nuestro y nosotros decidimos resumirla en un eslogan muy sencillo: Río Grande, la casa de todos. A pesar de las dificultades, tenemos que seguir construyendo una ciudad donde podamos tenderle la mano a aquel que queda al costado del camino”.

“Las invito a que esto que están logrando hoy lo podamos replicar, que la próxima sean más mujeres, más vecinas que se puedan sumar y ver qué surge a partir de ese encuentro: la fuerza, el salir adelante, ayudarnos unos a otros y saber también que el Municipio va a estar para acompañarlas en lo que podamos, porque estamos convencidos de que nuestra provincia se merece un futuro mejor” concluyó el Intendente.

Por su parte, la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars señaló que “estamos atravesando momentos críticos y muy duros, en un contexto de crisis que golpea a nuestro país y a nuestra provincia. Las cosas están difíciles para todos, pero somos unas convencidas de que, si nos juntamos, hablamos, nos miramos a los ojos y pensamos entre todas, podemos salir adelante”.

“En ese marco surgieron estas Rondas, como un espacio para encontrarnos, escucharnos y saber qué nos estaba pasando. La propuesta fue creciendo y hoy nos permite reunir a mujeres de distintos ámbitos, porque entendemos que este encuentro también es un cable a tierra: necesitamos volver a sentirnos bien y entender que es con otras y que no estamos solas”.

Ybars sostuvo que “frente a un modelo individualista, desde la Gestión creemos lo contrario: creemos en la importancia de construir comunidad, generar lazos, apoyarnos y ser solidarios” y agregó “quiero retomar algo que les dije en uno de los primeros encuentros: no se olviden de todo lo que valen. Porque cuando una mujer sabe lo que vale, transforma su casa, transforma su comunidad y transforma la vida de muchas otras personas”.