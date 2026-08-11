Recaudación del FAMP (Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina)
Según datos oficiales del Ministerio de Economía:
- $207.603 millones al 31 de diciembre de 2024
- $352.378 millones al cierre de 2025
- $367.601 millones al 18 de febrero de 2026
- Equivalente a USD 268 millones acumulados en activos financieros
Destino de los fondos
- Producción real: $161.598 millones comprometidos en proyectos (en análisis, preaprobados o aprobados).
- Gastos corrientes / financieros: gran parte del stock se mantuvo en bonos, letras del Tesoro, títulos públicos, fondos comunes de inversión y cuentas remuneradas, operados por BICE Fideicomisos para obtener “mejor rendimiento”.
- Impacto productivo: no existen datos concretos sobre cuántos empleos o nuevas actividades generó el fondo.
Lectura crítica
- El FAMP, creado para diversificar la matriz productiva fueguina, terminó funcionando como instrumento financiero más que como motor de desarrollo.
- Mientras el fondo crecía en números, la provincia sufría despidos masivos, cierre de empresas y retracción industrial.
- La eliminación de aportes obligatorios en 2026 dejó a muchos proyectos desfasados y sin financiamiento real.
Conclusión
La combinación de 340.000 empleos destruidos, 30.000 empresas cerradas y un FAMP convertido en caja financiera muestra un vaciamiento económico y social de Tierra del Fuego. La falta de control político y la complicidad de legisladores que avalaron el ajuste refuerzan la percepción de que la provincia fue sacrificada en nombre de un modelo que prioriza la especulación sobre la producción.
Aquí te armo el gráfico comparativo con datos de empleo, cierre de empresas y destino del FAMP, integrando lo que vimos en el informe de CEPA y en las cifras oficiales del fondo:
Evolución del empleo y cierre de empresas (2024–2026)
|Indicador
|2024
|2025
|2026 (febrero)
|Variación acumulada
|Empleos perdidos
|-120.000
|-220.000
|-340.000
|Caída en 29 meses
|Empresas cerradas
|12.000
|21.000
|+30.000
|Récord en dos décadas
|Informalidad laboral
|37%
|39%
|40%
|Máximo en 20 años
|Pobreza
|36%
|38%
|40%
|Endeudamiento familiar creciente
Recaudación del FAMP (Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina)
- 2024: $207.603 millones
- 2025: $352.378 millones
- Febrero 2026: $367.601 millones (≈ USD 268 millones)
Destino de los fondos
- Producción real: $161.598 millones comprometidos en proyectos (en análisis, preaprobados o aprobados).
- Gastos corrientes / financieros: gran parte del stock se mantuvo en bonos, letras del Tesoro, títulos públicos y fondos comunes de inversión, operados por BICE Fideicomisos.
- Impacto productivo: escaso, sin datos concretos de generación de empleo o diversificación industrial.
- El FAMP, creado para diversificar la matriz productiva, terminó funcionando como instrumento financiero más que como motor de desarrollo.
- Mientras el fondo crecía en números, la provincia sufría despidos masivos y cierre de empresas.
- La eliminación de aportes obligatorios en 2026 dejó proyectos truncos y sin financiamiento real.
Empleo y empresas
- 340.000 empleos destruidos en 29 meses
- 30.000 empresas cerradas (récord en dos décadas)
- Informalidad laboral: 40% (máximo en 20 años)
- Pobreza: 40% de la población
- Barras mostrando evolución de empleos perdidos por año (2024: -120.000 / 2025: -220.000 / 2026: -340.000).
- Línea ascendente para empresas cerradas (12.000 → 21.000 → 30.000).
Recaudación del FAMP
- 2024: $207.603 millones
- 2025: $352.378 millones
- Febrero 2026: $367.601 millones (≈ USD 268 millones)
- Torta comparativa:
- Producción real: $161.598 millones (comprometidos en proyectos).
- Finanzas/gastos corrientes: resto del stock en bonos, letras del Tesoro y fondos comunes de inversión.
Lectura crítica
- El FAMP fue creado para diversificar la matriz productiva, pero terminó siendo una caja financiera.
- Mientras el fondo crecía en números, la provincia sufría despidos masivos y cierre de empresas.
- La eliminación de aportes obligatorios en 2026 dejó proyectos truncos y sin financiamiento real.