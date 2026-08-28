Concejal Arce “La aprobación de este proyecto es un paso fundamental para los vecinos y productores de Apymema”

“Esta aprobación representa un paso fundamental para los vecinos, vecinas y productores de Apymema, que desde hace años esperan una respuesta concreta sobre la situación de sus tierras. Hoy logramos avanzar con una herramienta legislativa que reconoce su historia, su trabajo, y que representa la importancia que tiene para este grupo de vecinos y vecinas que construyen su proyecto de vida acá en Río Grande”, expresó Arce.

El proyecto contempla, por un lado, avanzar en el otorgamiento de la titularidad de los terrenos a los vecinos y productores y, por otro, modificar la denominación de la zona, pasando de ser una Zona de Servicios Extra Urbana a una Zona Productiva Hortícola Urbana.

La iniciativa fue presentada por la concejal Arce en marzo de 2025 y, desde entonces, atravesó distintas instancias de tratamiento parlamentario que permitieron profundizar su análisis y avanzar en la construcción de un dictamen. Como parte de este proceso, el proyecto fue abordado en una Audiencia Pública, donde vecinos, vecinas y productores pudieron expresar la importancia de avanzar en el proyecto, como así también representantes del Municipio de Río Grande, con quienes se viene trabajando dicho proyecto.

Finalmente, el proyecto se trató en esta VI Sesión Ordinaria, alcanzando el Expediente la mayoría de los votos por parte del cuerpo de los concejales.

En este sentido, la edil remarcó que “la aprobación de esta legislación permitirá brindar más crecimiento a quienes desarrollan proyectos productivos en el sector desde hace más de tres décadas”.

En tanto subrayó que “Apymema es parte de la historia productiva de Río Grande, es un barrio pionero en la producción de alimentos locales, donde muchas familias han sostenido durante generaciones el trabajo en sus chacras, por eso, esta legislación no sólo busca resolver una situación vinculada a la tierra, sino también reconocer el valor de quienes producen, generan trabajo de nuestra ciudad, contribuyendo también al ordenamiento territorial de Río Grande”, señaló la concejal.

Por último, la concejal afirmó que “proyectar el crecimiento de Río Grande no es solo pensar en sus viviendas, sino también, en una ciudad que produce alimentos, que construye soberanía alimentaria y que trabaja todos los días para seguir haciendo la Río Grande que elegimos”.