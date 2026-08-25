Autopartistas bajo presión: menos actividad y una producción automotriz que cayó 18,3%

Autos 25/08/2026.- El sector registró una mejora frente a mayo, pero no logró revertir el retroceso acumulado. La menor fabricación de vehículos, la caída de las exportaciones y la competencia importada mantienen la presión sobre la cadena productiva.

La actividad de la industria autopartista argentina cayó 6,7% durante el primer semestre de 2026 frente al mismo período del año anterior. Aunque junio mostró una mejora mensual, el repunte no alcanzó para compensar el deterioro acumulado por el sector desde comienzos del año.

El resultado refleja las dificultades que atraviesa la cadena automotriz local, afectada por la menor producción de vehículos, el retroceso de las exportaciones y una creciente competencia de componentes y unidades importadas.

El desempeño de junio representó una señal favorable frente al mes anterior. Sin embargo, la comparación semestral continuó en terreno negativo y confirmó que la recuperación todavía no logra consolidarse.

La producción de vehículos cayó 18,3%

Uno de los principales factores que explican el resultado autopartista es la menor actividad de las terminales. Durante los primeros seis meses de 2026 se fabricaron 204.658 vehículos, frente a los 250.478 producidos en el mismo período de 2025.

La diferencia representó una caída interanual del 18,3%. El deterioro fue más pronunciado en el segmento de automóviles, que acumuló un retroceso del 37,2%, mientras que la producción de utilitarios bajó 2,9%.

En junio, las terminales fabricaron 37.029 unidades. La cifra significó una disminución del 1,9% frente a mayo y del 13,6% respecto del mismo mes del año pasado.

La menor cantidad de vehículos producidos impacta directamente sobre las empresas proveedoras de componentes, piezas y sistemas. También reduce las necesidades de importación de insumos utilizados por las terminales, aunque esa contracción no responde a una sustitución por producción nacional, sino a la caída general de la actividad.

Exportaciones y ventas continúan por debajo de 2025

Las exportaciones de vehículos también cerraron el semestre con una baja del 2,1%. Entre enero y junio se enviaron al exterior 126.893 unidades, contra las 129.654 registradas durante el mismo período de 2025.

Brasil mantuvo su posición como principal destino de la producción argentina, con el 65% de los vehículos exportados. No obstante, los envíos hacia ese mercado también mostraron un descenso en términos absolutos.

Las ventas mayoristas ofrecieron otra señal mixta. En junio avanzaron más de 22% respecto de mayo, pero continuaron 26,3% por debajo del mismo mes del año anterior. En el acumulado semestral, la contracción alcanzó el 23,7%.

El comportamiento fue todavía más desfavorable para los vehículos nacionales vendidos a concesionarios. Pese a la recuperación mensual de junio, el volumen acumulado durante el semestre cayó 39,6% interanual.

El impacto sobre las autopartistas y el empleo

La debilidad de la producción automotriz se traslada a un entramado integrado por numerosas pequeñas y medianas empresas. La industria autopartista perdió 4.100 puestos de trabajo durante 2025, con una reducción del empleo directo del 7,7%.

La cantidad de trabajadores pasó de 53.700 en 2024 a 49.600 al cierre del año siguiente. La mayor parte de la pérdida se concentró en empresas dedicadas a suministrar componentes para vehículos fabricados en el país.

El sector también enfrenta el crecimiento de las importaciones procedentes de Asia y la expansión de modelos de ensamblado con una menor participación de piezas fabricadas localmente. Las cámaras empresarias advierten que ese proceso reduce el contenido nacional de los vehículos y debilita los encadenamientos productivos.

Una desaceleración que también alcanza al mercado mundial

La situación argentina se desarrolla en un escenario internacional de menor dinamismo. Un estudio de PwC advirtió que el aumento de los costos energéticos, las tensiones geopolíticas, las tasas de interés y las restricciones comerciales afectan la producción y la demanda de vehículos en los principales mercados.

En Estados Unidos se proyecta una caída del 2,8% en las ventas de vehículos livianos durante 2026. En Europa, la producción retrocedió 12% interanual en mayo y acumuló una baja del 3% en los primeros meses del año.

La transición hacia vehículos eléctricos también avanza a un ritmo más moderado en distintos mercados. En la Argentina, sin embargo, los patentamientos de unidades eléctricas e híbridas crecieron 340% durante el primer semestre y ya representan cerca del 15% del mercado local.

El crecimiento de ese segmento aparece como una de las pocas señales expansivas dentro de una industria que deberá afrontar la segunda mitad del año con menor producción, exportaciones debilitadas y dificultades para recuperar el nivel de actividad autopartista.

Fuente: GLP