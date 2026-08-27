Amenazas, aprietes y paro: la UOM denuncia la ofensiva de Mirgor contra los trabajadores

Río Grande, 26/08/2026. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande, encabezada por su secretario adjunto Marcos Linares, denunció públicamente las amenazas y presiones ejercidas por el CEO de Mirgor, José Alonso, durante una reunión con la totalidad de los trabajadores. El gremio calificó la situación como “absolutamente repudiable” y resolvió un paro por tiempo indeterminado en defensa de los derechos de los casi 1.200 empleados del grupo.

Un encuentro marcado por la intimidación

Según relató Linares:

Alonso planteó que los 25 delegados sindicales estaban afuera y que los trabajadores podían elegir otra representación.

y que los trabajadores podían elegir otra representación. Se arrogó el poder de decidir “quién entraba y quién salía” de la planta.

La tensión provocó descompensaciones y problemas de presión en varios trabajadores.

Frente a esto, la UOM realizó asambleas en los tres turnos y resolvió sostener la conciliación obligatoria, pero con un paro parcial desde las 13 horas en solidaridad y resistencia.

Reclamo colectivo y unidad

Linares subrayó que el reclamo no es de un grupo reducido:

“Lejos de ser un reclamo de 25 delegados, está avalado por la totalidad de los casi 1.200 trabajadores del grupo Mirgor”.

“Vamos a hacer todos los esfuerzos para destrabar el conflicto, pero si no hay solución, al finalizar la conciliación obligatoria tomaremos las decisiones necesarias en defensa de los trabajadores”.

El ataque a los convenios colectivos

El dirigente vinculó la situación local con la política nacional:

“Se intenta dar por caídos convenios colectivos de trabajo y flexibilizar la legislación laboral”.

“Esto es parte de un ataque constante a la clase trabajadora y a las organizaciones sindicales, buscando quebrarlas para avanzar sobre los derechos conquistados”.

“La única alternativa es apelar al compañerismo, la solidaridad y la unidad para resistir procesos como este”.

Apoyo sindical y solidaridad

La movilización frente a Mirgor contó con la presencia de otros gremios:

Camioneros, ASIMRA y SUTEF se sumaron en respaldo a los metalúrgicos.

se sumaron en respaldo a los metalúrgicos. Linares destacó: “Nadie se salva solo. Vamos a construir la unidad del movimiento obrero para sostener cada uno de los derechos conquistados con años de lucha”.

Próximos pasos

La conciliación obligatoria vence el 31 de agosto .

. Antes, está prevista una audiencia en el Ministerio de Trabajo el viernes.

“Después de la conciliación, todas las alternativas estarán sobre la mesa y serán definidas democráticamente por los cuerpos de delegados”, aseguró Linares.

La UOM Río Grande enfrenta un conflicto que trasciende lo local: la ofensiva de Mirgor contra los trabajadores se inscribe en un contexto nacional de flexibilización laboral y ataque a los sindicatos. Con el paro y la unidad de distintos gremios, los metalúrgicos fueguinos envían un mensaje claro: no aceptarán amenazas ni aprietes, y defenderán cada derecho conquistado con lucha y resistencia.