TIERRA DEL FUEGO FORTALECE SU AGENDA INTERNACIONAL PARA IMPULSAR INVERSIONES, COMERCIO Y COOPERACIÓN TÉCNICA

Tierra del Fuego 02/07/2026.- La Secretaría de Desarrollo, Inversiones y Comercio Internacional del Gobierno de Tierra del Fuego AIAS desarrolló una agenda estratégica de reuniones con representantes diplomáticos de Perú, Brasil, Austria, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, así como con autoridades del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con el propósito de consolidar vínculos institucionales, promover oportunidades de inversión y ampliar las posibilidades de inserción internacional de la provincia.

Durante los encuentros se presentaron las principales fortalezas productivas de Tierra del Fuego, entre ellas la acuicultura, la pesca, la producción agroganadera, el sector forestal, el turismo, la economía del conocimiento.

La agenda permitió avanzar en la identificación de oportunidades de cooperación técnica, intercambio de experiencias y generación de negocios con mercados que representan un alto potencial para el desarrollo provincial.

En el caso de Perú, se abordaron oportunidades vinculadas a la industria alimentaria, la pesca y la acuicultura, así como la posibilidad de participar en espacios internacionales de promoción comercial y fortalecer vínculos con empresas y cámaras sectoriales. Con Brasil se dio continuidad al trabajo conjunto iniciado durante la participación fueguina en la Seafood Show Latin America, analizando futuras acciones de cooperación en acuicultura, sanidad, turismo e intercambio empresarial, además de avanzar en propuestas para la realización de misiones comerciales y técnicas. La reunión con Austria permitió explorar alternativas de cooperación en innovación, tratamiento de efluentes, eficiencia energética, tecnologías aplicadas a la producción y vinculación con centros tecnológicos, universidades y empresas especializadas. Con Turquía se dialogó sobre las posibilidades de cooperación en tecnologías para acuicultura, equipamiento, sistemas de cultivo, procesamiento y agregado de valor, además de analizar oportunidades de inversión y transferencia de conocimiento para el sector. Por su parte, el encuentro con Emiratos Árabes Unidos estuvo enfocado en la promoción de inversiones, el acceso a mercados para productos premium fueguinos, el desarrollo de certificaciones internacionales y la identificación de oportunidades en sectores estratégicos como infraestructura turismo y alimentos.

Asimismo, durante la reunión con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) se analizaron mecanismos de cooperación técnica internacional para fortalecer el desarrollo agroproductivo provincial, el acceso a programas de capacitación, financiamiento y redes científicas internacionales.

Estas acciones forman parte de una estrategia sostenida de internacionalización de Tierra del Fuego, orientada a generar nuevas oportunidades para las empresas locales, atraer inversiones, incorporar tecnología y promover el desarrollo económico sostenible de la provincia.