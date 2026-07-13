Obras del camino Vicuña–Yendegaia alcanzan 83% de avance y concretan instalación de puente clave en Tierra del Fuego

Chile Región de Magallanes 13/07/2026.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de la Dirección de Vialidad y en conjunto con el Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), concretó un nuevo hito en la construcción del camino Vicuña–Yendegaia, con la instalación de un puente modular tipo mecano sobre un afluente del río Toledo, en la comuna de Timaukel, Región de Magallanes.

La obra forma parte de la Etapa XI del proyecto vial, que se desarrolla en la Provincia de Tierra del Fuego, a unos 450 kilómetros de Punta Arenas, y busca avanzar en la conexión terrestre hacia el sector de Yendegaia y el Canal Beagle, integrando una de las zonas más aisladas del territorio nacional.

La instalación del puente fue encabezada por el director general de Obras Públicas, Joaquín Dagá, junto al jefe de la Subjefatura Punta Arenas del Cuerpo Militar del Trabajo, teniente coronel Rodrigo Vergara.

La nueva estructura tiene una longitud de 36,58 metros y una calzada de 7,35 metros de ancho, dimensiones que permiten el tránsito bidireccional de vehículos pesados y facilitan el desarrollo de las faenas en un sector caracterizado por sus complejas condiciones geográficas y climáticas.

El director general de Obras Públicas explicó que la Etapa XI contempla la construcción de 13 kilómetros de un nuevo camino, con una inversión cercana a los 18 mil millones de pesos. Agregó que las obras son ejecutadas por la Dirección de Vialidad mediante un convenio con el Cuerpo Militar del Trabajo y actualmente presentan un 83% de avance físico.

Por su parte, el jefe de la Unidad MOP-CMT, Robinson Aldunate, destacó el trabajo desarrollado por el Cuerpo Militar del Trabajo, calificándolo como un aliado estratégico para ejecutar proyectos de infraestructura en sectores de difícil acceso y contribuir a la conectividad de zonas aisladas del país.

La delegada presidencial regional de Magallanes, Ericka Farías, subrayó la relevancia estratégica del proyecto, señalando que no solo permitirá mejorar la conectividad del extremo austral, sino también fortalecer la presencia del Estado y reafirmar la soberanía chilena en un territorio de alto valor geopolítico.

La autoridad agregó que esta iniciativa abrirá nuevas oportunidades para el desarrollo productivo y turístico de la zona, además de avanzar hacia una conexión terrestre más segura y permanente con Yendegaia y el Canal Beagle.

Durante la visita, las autoridades también coordinaron las próximas etapas de esta iniciativa, cuya finalización está proyectada para el año 2029. Una vez concluido, el camino Vicuña–Yendegaia se convertirá en una de las obras de infraestructura más importantes del extremo sur del país, fortaleciendo la integración territorial y la conectividad de la Región de Magallanes.

Con información de radiomagallanes.cl