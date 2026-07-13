Milei y Villarruel celebraron con euforia el triunfo de la Selección argentina frente a Suiza, avisenle a sus caras.

Argentina 13/07/2026. Con exabruptos y mensajes de orgullo patrio, los mandatarios festejaron el pase de la Albiceleste a la siguiente instancia de la Copa del Mundo. La euforia a la que se hace mención no pareciera aparecer en los rostros hiper maquillados que hasta ocultan los gestos de ambos.

– El presidente de la Nación, Javier Milei, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, celebraron con euforia a través de sus canales oficiales el sufrido triunfo de la Selección argentina ante su par de Suiza, resultado que le otorgó al conjunto albiceleste la clasificación a las semifinales de la Copa del Mundo 2026.

Los mandatarios utilizaron sus perfiles en la red social X para volcar sus inmediatas repercusiones tras el agónico desenlace del encuentro mundialista disputado en Kansas.

El jefe de Estado recurrió a su habitual estilo discursivo de alto voltaje para manifestar su desahogo ante la victoria del equipo dirigido por Lionel Scaloni y exclamó de forma tajante ante sus seguidores: «VAMOS ARGENTINA CARAJO…!!! LRPMQLRCRMP…».

La vulgaridad de Milei, ya es avergonzante para cualquier argentino.

Por su parte, según supo la Agencia Noticias Argentinas, la titular del Senado de la Nación adoptó un tono de reconocimiento institucional y felicitó a los futbolistas por el logro deportivo alcanzado en el certamen ecuménico, destacando el rol del plantel como un factor de unidad nacional.

En su publicación, que incluyó una fotografía alusiva a los festejos, la funcionaria expresó su gratitud hacia la delegación nacional y manifestó públicamente: «¡Gracias por darnos tantas alegrías! Gracias por ser el orgullo de todos los argentinos».

Las expresiones de la fórmula presidencial se sumaron a la oleada de festejos de la ciudadanía tras un partido que colocó al seleccionado argentino entre los cuatro mejores equipos del torneo internacional, donde ahora enfrentará a Inglaterra en semis.

Agencia NA