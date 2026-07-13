Milei y Villarruel celebraron con euforia el triunfo de la Selección argentina frente a Suiza, avisenle a sus caras.

– El presidente de la Nación, Javier Milei, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, celebraron con euforia a través de sus canales oficiales el sufrido triunfo de la Selección argentina ante su par de Suiza, resultado que le otorgó al conjunto albiceleste la clasificación a las semifinales de la Copa del Mundo 2026.
Los mandatarios utilizaron sus perfiles en la red social X para volcar sus inmediatas repercusiones tras el agónico desenlace del encuentro mundialista disputado en Kansas.
El jefe de Estado recurrió a su habitual estilo discursivo de alto voltaje para manifestar su desahogo ante la victoria del equipo dirigido por Lionel Scaloni y exclamó de forma tajante ante sus seguidores: «VAMOS ARGENTINA CARAJO…!!! LRPMQLRCRMP…».
Por su parte, según supo la Agencia Noticias Argentinas, la titular del Senado de la Nación adoptó un tono de reconocimiento institucional y felicitó a los futbolistas por el logro deportivo alcanzado en el certamen ecuménico, destacando el rol del plantel como un factor de unidad nacional.
En su publicación, que incluyó una fotografía alusiva a los festejos, la funcionaria expresó su gratitud hacia la delegación nacional y manifestó públicamente: «¡Gracias por darnos tantas alegrías! Gracias por ser el orgullo de todos los argentinos».
Las expresiones de la fórmula presidencial se sumaron a la oleada de festejos de la ciudadanía tras un partido que colocó al seleccionado argentino entre los cuatro mejores equipos del torneo internacional, donde ahora enfrentará a Inglaterra en semis.
Agencia NA