Marcado retroceso en los indicadores clave del empleo formal, en la provincia de Córdoba.

Jamás me importó lo que digan los demás, y ahora mucho menos. I Never Cared About What Others Say, and Now Even Less

Río Grande, 22/07/2026.- Hace mucho tiempo, mi padre me dijo: “Si vas a vivir en función de lo que digan los demás, es posible que nunca llegues a ser lo que realmente quieres ser”. Han pasado muchos años y, como todo en la vida, el tiempo siempre da la razón. Jamás me importó lo que la gente piense de mí: no respiro gente, respiro aire. Así que pueden seguir despotricando, porque solo nosotros sabemos lo que hemos vivido, cómo y cuándo. Solo los argentinos sabemos como criticarnos, cuestionarnos, o descalificarnos, pero que vengan a opinar los extranjeros me parece una aberración, mas si son esclavistas, saqueadores o piratas.