Marcado retroceso en los indicadores clave del empleo formal, en la provincia de Córdoba.

Del análisis se desprende un marcado retroceso en los indicadores clave del empleo formal, con caídas significativas tanto en la cantidad de empleadores como en el volumen de puestos de trabajo registrados.
A continuación, se sintetizan las principales conclusiones:
- Entre noviembre de 2023 y abril de 2026, se redujo la cantidad de empleadores en 4.719 casos (-9,0%).
- En términos absolutos, el sector de «Comercio» fue el más afectado, con una pérdida de 1.364 empleadores.
- En términos relativos, el sector más afectado es «Servicio de transporte y almacenamiento», que ha registrado una pérdida del 23,3% en el total de empleadores.
- En el mismo período, se perdieron 22.544 puestos de trabajo registrados en unidades productivas (-3,6%).
- El sector «Industria manufacturera» es el más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo, con una disminución de 7.435 trabajadores.
- En términos relativos, el sector más afectado fue «Servicio de transporte y almacenamiento» (-14,9%).
- Si se analiza la reducción de casos en unidades productivas, se observa que los principales afectados en la gestión de Milei son los empleadores de hasta 500 trabajadores/as: 99,9% del total de los casos (4.712 menos). Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 500 trabajadores/as explican sólo el 0,1% (7 casos).
- Al analizar la caída del empleo registrado por tamaño de unidad productiva se observa que entre noviembre de 2023 y abril de 2026 la expulsión de trabajadores/as es más significativa en los empleadores de menor porte: 57,4% de la pérdida de empleo (-12.929 trabajadores registrados) se focalizó en unidades productivas con hasta 500 trabajadores/as. En cambio, en el mismo período, la reducción de personal por parte de los empleadores con más de 500 trabajadores/as fue menor: -9.615 casos, explicando el 42,6% del total.
- En términos nominales, mientras que los empleadores de más de 500 trabajadores/as redujeron su personal de 152.722 a 143.107 (-6,3% de variación relativa), los empleadores de hasta 500 disminuyeron su dotación de 477.680 a 464.751 (-2,7% de variación relativa).
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Fuente: Centro Economía Política Argentina, CEPA
- Cabe señalar que En las elecciones presidenciales de 2023, Javier Milei obtuvo el 74,08 % de los votos en Córdoba —una de sus victorias más amplias en el país, hoy la realidad muestra que ese voto no se ve reflejado en las políticas que les prometió a los cordobeses.