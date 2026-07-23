LAS PERSONAS MAYORES DISFRUTAN DEL INVIERNO EN EL CENTRO «PAPA FRANCISCO»

Rio Grande 23/07/2026.- Cada jornada está destinada a las personas mayores que participan durante todo el año de las actividades del Centro Municipal de Bienestar para las Personas Mayores «Papa Francisco». En esta oportunidad, los adultos mayores vivieron una tarde por el Día del Amigo, una propuesta organizada de manera conjunta entre el equipo del espacio y quienes asisten a sus talleres, en pos de seguir fortaleciendo los vínculos, la participación y el sentido de comunidad.

El Municipio de Río Grande llevó adelante una jornada especial destinada a las personas mayores que participan de manera permanente en las propuestas del Centro Municipal de Bienestar para las Personas Mayores “Papa Francisco”, un espacio que promueve durante todo el año el encuentro, el bienestar y la participación activa de este sector de la comunidad.

La actividad fue organizada de manera conjunta con el equipo del Centro y las personas mayores que forman parte de los talleres que allí se brindan. Se destaca que las adultas y adultos mayores asumieron un rol protagónico en la preparación del evento aportando ideas, en la organización y preparación de diferentes propuestas para compartir entre amigos.

Además, durante el encuentro disfrutaron de una merienda con elaboraciones realizada por ellos, hubo sorteos y un intercambio de presentes. Esta jornada estuvo pensada para fortalecer los lazos de amistad, reconocer el compromiso de quienes acompañan las actividades durante todo el año y seguir promoviendo espacios de integración y participación.

Mediante este tipo de iniciativas, el Municipio de Río Grande continúa consolidando políticas públicas orientadas a las personas mayores, generando ámbitos de encuentro donde se fortalecen los vínculos comunitarios, el envejecimiento activo y el protagonismo de quienes participan cotidianamente de las propuestas que se desarrollan en el Centro Municipal de Bienestar para las Personas Mayores “Papa Francisco”.