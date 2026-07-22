«INVIERNO ACTIVO»: CIENTOS DE FAMILIAS DISFRUTARON DE LA PISTA DE PATINAJE DEL CONO DE SOMBRA

Rio Grande 22/07/2026.- En el marco de la propuesta «Invierno Activo», impulsada por el Municipio de Río Grande a través de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, cientos de vecinas y vecinos disfrutaron de una tarde de recreación en la histórica pista de patinaje del Cono de Sombra. Con juegos, trineos, chocolatada y distintas actividades, niñas, niños y sus familias compartieron una jornada al aire libre durante las vacaciones de invierno.

La primera jornada de esta iniciativa se desarrolló con una gran participación de la comunidad, que se acercó desde las 15 horas para disfrutar de la pista de hielo ubicada en la intersección de las avenidas San Martín y Santa Fe. En un ambiente de encuentro y diversión, las familias pudieron compartir una tarde diferente aprovechando las condiciones climáticas favorables.

Durante la actividad, las y los asistentes disfrutaron de la pista de patinaje, utilizaron los trineos dispuestos por el Municipio, participaron de juegos recreativos y compartieron una chocolatada para hacer frente a las bajas temperaturas, consolidando un espacio pensado para el disfrute de las infancias y el encuentro comunitario.



Cabe destacar que, previamente, el Municipio llevó adelante distintas tareas para acondicionar la pista del Cono de Sombra, entre ellas el llenado del predio para la formación de la superficie de hielo y el monitoreo permanente de las condiciones necesarias para garantizar el desarrollo seguro de las actividades.

La propuesta continuará este jueves 23 y sábado 25 de julio, desde las 15 horas, con nuevas jornadas recreativas abiertas a toda la comunidad. Se invita a las familias a acercarse con su taza para compartir la chocolatada y seguir disfrutando de las distintas actividades previstas.

A través de «Invierno Activo», el Municipio de Río Grande continúa promoviendo propuestas inclusivas, gratuitas y accesibles para que las familias riograndenses vivan unas vacaciones de invierno con alternativas recreativas en los diferentes espacios de la ciudad, fortaleciendo el encuentro, la vida comunitaria y el disfrute de los espacios públicos.