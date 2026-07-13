Infraestructura argentina. El Gobierno acelera el acuerdo con EE.UU. para crear una Base Naval Integrada en Ushuaia

Tierra del Fuego 13/07/2026.- El Ejecutivo nacional busca cerrar el financiamiento y el apoyo técnico de Washington para convertir a Tierra del Fuego en el centro logístico clave de proyección hacia la Antártida. El motivo del aceleramiento es por los comicios en el país norteamericano, que están previstos para el próximo 3 de noviembre.

El Gobierno nacional busca acelerar un acuerdo de financiamiento con Estados Unidos destinado a la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia. La intención de la Casa Rosada es concretar los instrumentos técnicos y económicos antes de noviembre, mes electoral en el país norteamericano.

Desde el Ministerio de Defensa consideran que la obra posee un trasfondo geopolítico fundamental para los intereses nacionales en el Atlántico Sur. El objetivo es posicionar a la capital de Tierra del Fuego como un punto logístico de referencia para la actividad en el continente blanco.

En Balcarce 50 entienden que esta infraestructura es vital para competir directamente con otros puertos de acceso a la Antártida, como Punta Arenas (Chile), Hobart (Australia) y el puerto que el Reino Unido desarrolla actualmente en las Islas Malvinas.

Alianza estratégica y alineamiento geopolítico

La relación bilateral con los Estados Unidos entró en una etapa de cooperación profunda que trasciende la agenda económica. En el área de Defensa destacan que el vínculo actual incluye seguridad, logística y un alineamiento geopolítico con la Casa Blanca.

Como señales de esta nueva etapa, las autoridades nacionales resaltan la realización de ejercicios navales combinados y la reciente visita de Milei al portaaviones USS Nimitz.

Además, el alineamiento se expresa en el respaldo argentino al Consejo de la Paz, una iniciativa impulsada por Trump que Milei apoyó explícitamente en Washington. Si bien no se prevé una ratificación parlamentaria inmediata, en el Ejecutivo ubican este gesto dentro del mismo esquema de alianza estratégica.

A pesar del optimismo oficial, en el Ejecutivo admiten que todavía no existe un financiamiento cerrado ni un acuerdo técnico firmado de manera definitiva para la base. Por este motivo, la gestión de Milei considera que la negociación debe adquirir una mayor velocidad en los próximos meses.

Base Naval Integrada que quiere construir el Gobierno en Ushuaia (Foto: Defensa)

Infraestructura argentina

Ante las posibles críticas, desde el Gobierno nacional intentan separar el proyecto de la idea de una «base extranjera». Fuentes oficiales remarcan de manera enfática que se trata de infraestructura argentina, la cual permanecerá bajo control absoluto de las fuerzas nacionales.

“Remarcan que se trata de infraestructura argentina, bajo control argentino y orientada a fortalecer capacidades propias”, sostienen desde Balcarce 50 para despejar dudas sobre la soberanía del proyecto.