EL MUNICIPIO Y GLOBAL PSY FORTALECEN EL TRABAJO CONJUNTO EN SALUD MENTAL

Rio Grande 23/07/2026.- Ambas instituciones firmaron un convenio marco de cooperación para impulsar acciones de capacitación, investigación y formación de recursos humanos, promoviendo políticas públicas orientadas a la prevención y promoción de la salud mental.

La firma estuvo encabezada por el subsecretario de Salud del Municipio de Río Grande, Dr. Agustín Perez y por el presidente de la Asociación Civil Global Psy, Carlos Enrique Odriozola. Ambas instituciones suscribieron un convenio marco de cooperación con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto en materia de salud mental, a través del desarrollo de acciones de capacitación, investigación, formación de recursos humanos y proyectos de interés social.

Este acuerdo permitirá consolidar vínculos de cooperación, promoviendo el intercambio de conocimientos, experiencias y herramientas técnicas que contribuyan al fortalecimiento de las políticas públicas vinculadas a la prevención y promoción de la salud mental, una de las prioridades de la gestión municipal.

En ese marco, el convenio establece las bases para la realización de programas conjuntos, actividades de capacitación, proyectos de investigación y otras iniciativas interdisciplinarias que favorezcan el desarrollo del conocimiento y la formación permanente de los equipos de trabajo, en beneficio de la comunidad riograndense.

Asimismo, ambas partes coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo la articulación entre instituciones, entendiendo que el trabajo colaborativo constituye una herramienta fundamental para ampliar el acceso a la salud mental, optimizar recursos y generar respuestas integrales frente a las necesidades de la comunidad.

A través de este convenio, el Municipio de Río Grande reafirma su compromiso con el desarrollo de políticas públicas que promuevan el bienestar integral de las vecinas y vecinos, fortaleciendo el trabajo articulado con instituciones especializadas para seguir construyendo Río Grande, la casa de todos.