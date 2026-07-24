EL MUNICIPIO REALIZARÁ TESTEOS GRATUITOS PARA LA DETECCIÓN DE HEPATITIS

Rio Grande 24/07/2026.- La propuesta se desarrollará el lunes 28 de julio, de 8 a 12 horas, en el marco del Día Mundial contra la Hepatitis. Las vecinas y vecinos podrán acceder gratuitamente a testeos de hepatitis B y C, así como también de VIH y sífilis, con el objetivo de promover el diagnóstico temprano y reforzar la importancia de la prevención y la vacunación.

En el marco del Día Mundial contra la Hepatitis, que se conmemora cada 28 de julio, el Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Salud, llevará adelante una jornada gratuita de testeos para hepatitis B y C, con el objetivo de favorecer la detección temprana y concientizar a la comunidad sobre la importancia de la prevención.

La actividad tendrá lugar el lunes 28 de julio, de 8 a 12 horas, en el Laboratorio Municipal de Análisis Clínicos y Biología Molecular «Dr. Fernando Carlos Matera». Allí, las vecinas y vecinos podrán acceder, de manera gratuita y sin turno previo, a un análisis de sangre para la detección de hepatitis B y C. El diagnóstico oportuno permite iniciar tempranamente el tratamiento, prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida de quienes presentan la enfermedad.

La hepatitis es una inflamación del hígado que puede tener distintas causas. En el caso de las hepatitis B y C, la transmisión puede producirse por contacto con sangre infectada. Además, la hepatitis B también puede transmitirse por relaciones sexuales sin preservativo y de madre a hijo durante el embarazo o el parto. Para prevenir estas infecciones, es fundamental utilizar preservativo, no compartir elementos cortopunzantes y mantener al día el esquema de vacunación contra la hepatitis B. En cuanto a la hepatitis C, existen tratamientos seguros y altamente efectivos que permiten la curación en más del 95% de los casos cuando la enfermedad es detectada a tiempo.

En este marco, la Secretaría de Salud recuerda que la vacuna contra la hepatitis B forma parte del Calendario Nacional de Vacunación y se encuentra disponible de manera gratuita en los cuatro Centros Municipales de Salud. Durante la jornada, además, quienes se acerquen podrán realizarse testeos gratuitos de VIH y sífilis, fortaleciendo el acceso a controles preventivos integrales.

A través de estas acciones, el Municipio de Río Grande continúa fortaleciendo las políticas públicas de prevención, promoción de la salud y acceso al diagnóstico oportuno, acercando herramientas que permiten cuidar la salud de la comunidad y mejorar la calidad de vida de las y los riograndenses.