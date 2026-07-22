EL MUNICIPIO INTENSIFICA LAS TAREAS DE LIMPIEZA DE HIELO Y ESCARCHA EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD

Rio Grande 22/07/2026.- Las cuadrillas municipales trabajan de manera sostenida en la remoción de hielo y escarcha acumulados en calles y espacios públicos, priorizando los sectores de mayor circulación para garantizar la seguridad de las vecinas y vecinos.

Ante las bajas temperaturas registradas en Río Grande, el Municipio continúa desarrollando un amplio operativo de limpieza y acondicionamiento en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y prevenir situaciones de riesgo ocasionadas por la acumulación de hielo y escarcha.

En este marco, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos lleva adelante tareas en sectores donde se registran acumulaciones de hielo, tanto por pérdidas de agua como por anegamientos producto de las condiciones climáticas. Asimismo, las cuadrillas municipales intervienen en calles, veredas y otros espacios de uso público para favorecer una circulación más segura.

Como parte del operativo, se priorizaron los recorridos del transporte público y las principales arterias de la ciudad, entre ellas San Martín, Prefectura Naval Argentina, Mariano Moreno, en Chacra XIII, Islas Malvinas y Santa Fe. Asimismo, las tareas se extendieron a distintos sectores de los barrios Margen Sur y Casco Viejo, además de otros puntos que requieren intervención de acuerdo con las condiciones climáticas que se presentan en cada jornada.

Estas acciones continuarán desarrollándose de manera permanente mientras persistan las bajas temperaturas, reforzando las tareas preventivas para reducir los riesgos que genera la formación de hielo sobre la calzada y los espacios de circulación peatonal.

A través de este operativo, el Municipio reafirma su compromiso con el mantenimiento de los espacios públicos y el cuidado de las vecinas y vecinos, trabajando de manera sostenida para garantizar una ciudad más segura durante la temporada invernal.