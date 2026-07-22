EL MUNICIPIO ACOMPAÑA A LOS PRESTADORES Y FORTALECE LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR UN TRANSPORTE SEGURO

Rio Grande 22/07/2026.- A través de operativos diarios en distintos puntos de la ciudad, el Municipio de Río Grande trabaja junto a los prestadores del servicio de transporte público para promover el cumplimiento de la normativa vigente, fortalecer las condiciones de seguridad y brindar un servicio de calidad a los vecinos y vecinas.

El Municipio de Río Grande, por medio de la Dirección General de Transporte Público y Movilidad Urbana, continúa desarrollando operativos de acompañamiento y supervisión destinados a los prestadores del servicio de transporte público de pasajeros y de cargas en distintos sectores de la ciudad.

Estas acciones forman parte del trabajo permanente que lleva adelante el área para fortalecer las condiciones en las que se presta el servicio, promoviendo el cumplimiento de la normativa vigente y contribuyendo a que cada unidad circule con las condiciones de seguridad necesarias para proteger tanto a los usuarios como a quienes desarrollan esta actividad diariamente.

En cada operativo, el cuerpo de inspectores verifica la documentación habilitante de los vehículos y supervisa el estado general de las unidades, corroborando que cuenten con los elementos de seguridad obligatorios y reúnan las condiciones técnicas requeridas para prestar el servicio.

Desde el Municipio remarcaron que estas acciones constituyen una herramienta de prevención y mejora continua, permitiendo acompañar a los prestadores para que puedan brindar un servicio cada vez más seguro, ordenado y confiable para toda la comunidad.

De esta manera, el Estado Municipal continúa fortaleciendo una mirada destinada a mejorar la movilidad urbana, promoviendo un transporte público seguro y de calidad.