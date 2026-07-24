El incesante pedido de un antiguo poblador: “No podemos seguir perdiendo lo poco que nos queda de nuestra historia”

Rio Grande 24/07/2026.- Así lo expresó Manuel «Tony” Márquez, antiguo poblador de la ciudad, quien reactivó formalmente el reclamo por el terreno ubicado en la intersección de las calles Rivadavia y Alberdi, lindero al Museo Municipal Virginia Choquintel, para poder “recuperar y dar valor al ingreso al galpón de la ex Asociación Rural en 1949, tal cual lo menciona todavía su cartel en la actualidad, en la única parte construida en mampostería que queda sobre el ingreso por calle Rivadavia”, agregó.

En este sentido, remarcó que se trata del espacio donde funcionaba la antigua Asociación Rural de Tierra del Fuego, un lugar que Márquez considera “fundamental para el resguardo de la identidad local». La solicitud no es nueva” y recordó que “el expediente administrativo arrastra una trayectoria de diecisiete años, habiéndose iniciado originalmente en 2009. En aquel entonces, el actual gobernador Gustavo Melella se desempeñaba como intendente de la ciudad. Durante ese periodo, el Concejo Deliberante de Río Grande emitió dos comunicaciones oficiales respaldando el pedido, las cuales fueron sucedidas en el año 2012 por la Resolución N.° 009/2012”, señaló.

De acuerdo con las declaraciones del propio Márquez, el proyecto se vio truncado «por razones políticas” durante la gestión de la exgobernadora Rosana Bertone, etapa en la cual no se registraron avances significativos sobre la titularidad o el destino del predio.

En esta nueva etapa, el vecino riograndense volvió a remitir la documentación técnica pertinente, esta vez acompañada por un contundente respaldo social “con 1254 firmas de antiguos pobladores y vecinos que adhieren a la defensa de este espacio histórico”.

Tony expresó su incertidumbre dada la actual coyuntura política y la “falta de diálogo en la comunicación entre la provincia y la actual intendencia municipal. Espero que esto no sea un obstáculo para la resolución de este tema que no responde a ningún interés partidario. Es un reclamo genuino con el que solo busco cuidar nuestra historia, ni más ni menos”.

Según comentó, «el estado actual del trámite indica que el expediente ya ha cumplimentado su paso por la Secretaría de Legal y Técnica de la provincia. En estos momentos, las actuaciones se encuentran en la órbita de la oficina de Educación, Cultura e Innovación de la Provincia. La definición está ahora en manos del Gobierno fueguino, y principalmente del gobernador Gustavo Melella, que tiene la oportunidad histórica de evitar que continúe la degradación del Río Grande fundacional”.

A su vez, agregó que “también hicimos una presentación en la Legislatura y estamos a la espera de alguna definición sobre nuestro proyecto que lo único que propone es preservar este lugar histórico para todos los riograndenses”, concluyó.