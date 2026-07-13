Diputados exigen explicaciones al Gobierno por el paso del buque británico

Tierra del Fuego 13/07/2026.- Legisladores presentaron un pedido de informes para determinar si el Ejecutivo fue notificado sobre el tránsito del patrullero desde las Islas Malvinas, qué procedimientos activó y si realizará una protesta diplomática ante el Reino Unido.

El paso del patrullero británico HMS Medway por aguas del Atlántico Sur bajo jurisdicción argentina abrió una nueva discusión política y diplomática vinculada con la soberanía sobre las Islas Malvinas. Diputados del Peronismo Federal presentaron un pedido de informes para que el Gobierno nacional detalle si conocía previamente el desplazamiento del buque y qué medidas adoptó tras su detección.

La embarcación había partido desde las Islas Malvinas con destino al Estrecho de Magallanes. De acuerdo con la información conocida, la Armada Argentina detectó su desplazamiento, aunque todavía no existe una posición oficial definitiva sobre si el Reino Unido realizó la comunicación previa prevista en los mecanismos bilaterales vigentes.

La iniciativa parlamentaria fue encabezada por Guillermo Michel y acompañada por Guillermo Snopek, Juan Pablo Luque, Pablo Yedlin, Ernesto “Pipi” Alí, Kelly Olmos, Moria Lanesan Sancho, Emir Félix y Victoria Tolosa Paz.

Los cinco puntos que deberá responder el Gobierno

El proyecto solicita información al Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa y la Armada Argentina sobre cinco aspectos centrales del episodio.

Los diputados quieren saber si el Poder Ejecutivo tuvo conocimiento previo del tránsito del HMS Medway y si existió alguna notificación oficial por parte del Reino Unido. En caso afirmativo, también reclaman que se especifique mediante qué canales diplomáticos o militares fue comunicada.

El pedido busca establecer, además, si el desplazamiento del buque se ajustó a los convenios bilaterales vigentes y cuáles son los procedimientos que activan la Armada, Defensa y Cancillería cuando detectan una embarcación militar extranjera en aguas bajo jurisdicción argentina.

El último punto consulta si el Gobierno presentó o tiene previsto presentar una protesta diplomática formal ante el Reino Unido.

La presentación tomó relevancia ante la posibilidad de que no se hubiera cumplido con la comunicación contemplada por el Acuerdo de Madrid II, firmado en 1990 con el objetivo de reducir el riesgo de incidentes militares entre ambos países.

La oposición calificó el episodio como una provocación

Al fundamentar la iniciativa, Michel consideró que el tránsito del buque debe interpretarse como una provocación del Reino Unido hacia la Argentina y hacia la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas.

El proyecto sostiene que la presencia de una embarcación militar británica procedente del archipiélago en aguas bajo jurisdicción argentina constituye un hecho de gravedad que requiere una respuesta clara del Estado nacional.

Los legisladores señalaron que el episodio involucra no solo la disputa de soberanía, sino también la protección de recursos pesqueros y energéticos, la proyección antártica y los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

Desde la oposición reclamaron una posición diplomática firme y cuestionaron la falta de información pública sobre las medidas adoptadas por el Gobierno después de que la Armada detectara al patrullero.

El rol del HMS Medway en el Atlántico Sur

El HMS Medway cumple tareas de patrullaje en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur como parte de la presencia militar británica en la región.

Según el planteo presentado en la Cámara de Diputados, el buque reemplazó durante 2026 al HMS Forth como patrullero permanente destinado al archipiélago.

La discusión se concentra ahora en determinar si el Reino Unido notificó el desplazamiento de la embarcación y si el procedimiento utilizado respetó los mecanismos de comunicación establecidos entre ambos países.

La Cancillería habría evaluado la posibilidad de formular una protesta diplomática por un eventual incumplimiento de esos procedimientos. Sin embargo, hasta el momento de las publicaciones consultadas no se había difundido una decisión oficial definitiva.

El pedido de informes deberá ser tratado en la Cámara de Diputados. Mientras tanto, la oposición busca que el Ejecutivo precise qué información recibió, cómo actuaron los organismos involucrados y cuál será la respuesta diplomática frente al episodio.

Fuente: GLP